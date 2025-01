Meteo Toscana, pioggia e temperature sopra la media. Cosa aspettarsi? Ecco le previsioni

Firenze, 27 gennaio 2025 - Inizio settimana all’insegna della pioggia, con temperature che da domani scenderanno un po’. Se oggi siamo 3-4 gradi sopra la media del periodo, da domani, complice l’arrivo del maltempo, le temperature saranno più basse, ma sempre piuttosto miti. Insomma, l’andamento meteo sembra proprio confermare il trend di innalzamento delle temperature, dovute al riscaldamento globale. Basti pensare che, finora, le giornate più fredde sono state, come emerge dal bollettino Lamma, quelle dall’11 al 16 gennaio, quando “i valori massimi sono oscillati tra 7 e 10 gradi”. “Ma - aggiungono dal consorzio, - non dimentichiamoci che la media della seconda decade di gennaio è di 11,4 gradi”. Insomma, quelle che ci sono apparse giornate molto fredde erano in realtà ‘normali’ giornate invernali.

Le previsioni in Toscana

La settimana in corso si apre con un tempo più autunnale che invernale. Oggi, lunedì 27 gennaio, il cielo è nuvoloso o molto nuvoloso, con deboli precipitazioni che interesseranno principalmente le Apuane e l'Appennino settentrionale. Le temperature sono stazionarie o in lieve aumento in serata.

Martedì 28 gennaio la perturbazione si intensificherà durante la notte, con piogge e temporali sparsi che si sposteranno dal nord-ovest verso il resto della regione. La neve farà la sua comparsa solo sulle cime più alte dell'Appennino. Nonostante il calo delle temperature in serata, le minime saranno comunque miti per il periodo.

la perturbazione si intensificherà durante la notte, con piogge e temporali sparsi che si sposteranno dal nord-ovest verso il resto della regione. La neve farà la sua comparsa solo sulle cime più alte dell'Appennino. Nonostante il calo delle temperature in serata, le minime saranno comunque miti per il periodo. Mercoledì 29 gennaio vedrà nuvolosità diffusa nelle province settentrionali, con residue piogge in esaurimento nel pomeriggio. Le temperature subiranno un lieve calo, ma resteranno superiori alle medie stagionali, soprattutto nei valori massimi. L'aria rimarrà comunque più mite rispetto a quanto ci si aspetterebbe in pieno inverno.

vedrà nuvolosità diffusa nelle province settentrionali, con residue piogge in esaurimento nel pomeriggio. Le temperature subiranno un lieve calo, ma resteranno superiori alle medie stagionali, soprattutto nei valori massimi. L'aria rimarrà comunque più mite rispetto a quanto ci si aspetterebbe in pieno inverno. Giovedì 30 gennaio il tempo sarà parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo la fascia costiera. Le temperature continueranno a calare, ma le minime saranno ancora vicino allo zero nelle pianure interne, mentre le massime si manterranno stazionarie.

Cosa aspettarci per il mese di febbraio

Per quanto riguarda le previsioni a lungo termine, febbraio, proseguono sempre dal Lamma, sembra destinato a proseguire su questa linea, con temperature generalmente sopra la media. La presenza di alta pressione potrebbe portare condizioni di tempo stabile e secco, con pochi passaggi perturbati. Non sono esclusi brevi afflussi di aria fredda dai Balcani, ma nel complesso la tendenza resta verso un mese più caldo rispetto alla norma.

“Se anche febbraio rispecchierà le previsioni che possiamo ipotizzare in base alle previsioni, anche l’inverno 2025 si chiuderà con temperature sopra la media”, concludono dal Lamma.