Meteo: pioggia, poi temperature primaverili. E la neve resta un sogno anche in montagna

Firenze, 21 gennaio 2025 – Le previsioni meteo elaborate dal Lamma indicano una vasta area ciclonica a ovest del Portogallo che si dirige verso la nostra penisola.

"Questa si sposterà verso l'Europa centrale – spiegano dal Lamma – tra mercoledì e giovedì portando piogge al Nord Italia e sulla Toscana; ai margini delle precipitazioni il centro-sud dove prevarrà un debole promontorio anticiclonico”.

Nell'immagine satellitare del Lamma si vede la vasta area ciclonica a ovest del Portogallo diretta verso l'Italia: porterà pioggia al centro sud

Dopo questo passaggio di maltempo, a partire da giovedì ci sarà un sensibile aumento delle temperature, in particolare sulle regioni centrali e meridionali con punte di 19-21 gradi al Sud e sul medio versante adriatico.

Insomma, si va verso i giorni della merla senza particolari scossoni.

In Toscana, tra giovedì e venerdì, massime comprese tra i 15 e i 17 gradi e minime tra i 7 e gli 11.

La neve? Pochissima e solo sulle cime

Brutte notizie invece per gli amanti dello sci: la neve, infatti, è attesa solo sulle Alpi e a quote variabili tra i 1.300 e i 1.700 metri, mentre sull'Appennino settentrionale prevarrà la pioggia a partire dalla sera di mercoledì. La quota neve è molto alta in Toscana, “scenderà” – si fa per dire – fino a 1.400-1.500 metri solo mercoledì mattina. Poi però tornerà subito più alta.

Le previsioni per la Toscana

Per la giornata di mercoledì il Centro funzionale della Regione indica cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse in estensione dalla costa al resto della regione nel corso della mattinata. Neve intorno ai 1.400-1.500 metri in rapido rialzo di quota nel pomeriggio. Temperature in rialzo nella serata e mari mossi.

Giovedì atteso un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse, più probabili e frequenti sulle zone nord occidentali. meridionali, deboli nelle zone interne, moderati su costa, Arcipelago e sui rilievi. Temperatura in sensibile aumento su valori ben al di sopra delle medie. Mari mossi o molto mossi sul settore meridionale.

Anche la tendenza per venerdì e sabato indica cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso con minime in diminuzione venerdì ma massime fino a 16-17 gradi in pianura nella giornata di sabato.