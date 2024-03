Meteo: prosegue l’instabilità, con piogge frequenti e neve in montagna

Firenze, 1 marzo 2024 - Ci aspetta una settimana all’insegna dell’instabilità, con piogge frequenti e neve in montagna. Ma ancora il freddo non c’è. Pensare che oggi è il primo giorno di primavera che, come hanno detto i meteorologi del Lamma durante la consueta diretta del venerdì, “arriva dopo un ‘non inverno’, il più caldo degli ultimi 70 anni”. Basti pensare che le temperature medie sono state superiori di 2,4 gradi. E che ieri mattina le minime erano di oltre 8 gradi superiori alla media.

E i prossimi giorni? “Sono attesi sistemi perturbati di tipo atlantico - spiegano dal Lamma -. Ci attende una settimana di tempo molto variabile, che si aprirà con un calo termico il prossimo lunedì 4 marzo, quando avremo precipitazioni isolate sulle zone appenniniche e, occasionalmente, anche sulle zone interne meridionali”. Per lunedì prossimi si attendono deboli nevicate sopra i 1200-1300 metri. Martedì 5 marzo, invece, la giornata sarà decisamente migliore, con tempo soleggiato la mattina e qualche nuvola dal pomeriggio-sera, quando potranno esserci nevicate intorno ai 1400 metri. Mercoledì prossimo, piogge soprattutto a ridosso dell’Appennino, con temperature che torneranno nuovamente a scendere, per poi risalire un pochino giovedì. Insomma, un’altalena meteorologica, ma sempre con temperature sopra la media.