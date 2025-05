Tutti gli assi del Mengo: spazio per Zen Circus e Tommy Boy

Arezzo, 29 maggio 2025 – Partito il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Mengo Music Fest. La rassegna che si svolgerà dall’8 al 13 luglio ad Arezzo annuncia sorprese nel cast, da Zen Circus a Tommy Boy, e l’importo di quanto raccolto fin qui per la serata Sfioriamoci. Dopo l’anteprima del 4 luglio con Noemi a Poppi per una tappa del tour “Nostalgia”, ecco nuovi nomi, per le sei serate di cui quattro gratuite in programma al Prato, più una notte benefica dedicata a Paolo Benvegnù. Si parte l’8 luglio con “Sfioriamoci serata per Paolo Benvegnù” con tantissimi artisti sul palco. Ci saranno I Benvegnù che con Paolo hanno condiviso palco e studio nella carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l’attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Beatrice Antolini, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma, Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc, Marco Olivotto, Marina Rei, Piero Pelù, Tosca. La direzione artistica e l’organizzazione sono a cura di Luca Roccia Baldini, Officine della Cultura e dei Benvegnù, col supporto dell’etichetta Woodworm. «Alla serata si sono aggiunti gli Zen Circus che chiuderanno il format Sfioriamoci con uno speciale djset - dice il patron del festival Paco Mengozzi - Si parte alle 18 sul palco i vari gruppi che hanno collaborato con Paolo, alle 21 spazio a 30 delle sue canzoni interpretate da vari ospiti: da Ermal Meta a Irene Grandi, alcuni artisti proporranno anche canzoni proprie. A seguire djset». Alla serata sono legati un biglietto e uno scopo benefico, raccoglire donazioni per la famiglia di Paolo Benvegnù. «Oggi chiudiamo le donazioni online e tutto ciò che è stato raccolto, circa 300 biglietti da 15 euro, andrà alla famiglia di Paolo. La serata sarà poi a ingresso libero ma con richiesta di donazione all’ingresso, anche la cifra raccolta l’8 luglio andrà a loro. Per chi avrà acquistato il biglietto online la possibilità di andare nell’area vip quella sera. Gli artisti vengono gratuitamente sposando in pieno la causa. Stiamo lavorando anche al Mengo cult: talk tutti i giorni da Sugar nel pomeriggio con i protagonsti della serata. Novità per la data conclusiva la presenza oltre a Pupo il 13 luglio anche del dj Tommy boy e del Trash party finale. «Il concerto di Pupo sarà anticipato da un intro di Capaleo il nipote di Enzo Ghinazzi». Ogni giorno dalle 18 le band locali e poi i big. Il 9 luglio Yasmina, Osaka Flu, Joan Thiele e Giorgio Poi, il 10 Lucio Corsi, Belize, Mazzariello e Samuel, l’11 luglio Il Mago del Gelato, Adi Oasis, Dov’è Liana, oltre a Boss Dom, Fitness Forever e Mefisto Brass, il 12 luglio Afterhours, Ralf e Fask.