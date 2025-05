La carovana di “Aspettando Naturalmente pianoforte 2025”: iscrizioni aperte

Arezzo, 29 maggio 2025 – Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, le foreste sacre dove il silenzio parla e gli alberi custodiscono storie antichissime, torna dal 18 al 20 luglio 2025 ‘La Carovana': il cammino esperienziale che unisce musica, natura e arte, lungo alcuni dei tratti più suggestivi che incrociano il cammino di San Francesco.

Nel 2025, a 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, La Carovana si fa pellegrinaggio: un modo per interrogarsi sul proprio passo, sul senso del tempo, sull’arte come via di attraversamento del mondo. Da Passo della Calla fino al Santuario della Verna, il sentiero diventa pagina aperta, da scrivere con lo sguardo, il respiro, le emozioni.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Pratoveteri APS in collaborazione con Aboca Edizioni. Giunta alla sua seconda edizione, nasce nel 2024, come attività del festival Naturalmente Pianoforte e si distingue per la sua formula che unisce il cammino con incontri culturali e performance artistiche in spazi naturali.

“Nel tempo delle accelerazioni continue, la Carovana è una pausa necessaria – dichiara Simone Maglioni, Presidente di Pratoveteri –. Un invito a fermarsi, a condividere un ritmo più umano, ad ascoltare la voce della natura e quella di chi ci cammina accanto”.

Guidati da Andrea Pellegrini (guida ambientale della Cooperativa Oros) e da Nicola Doni (praticante di Stone Balancing e coordinatore dell’iniziativa), i partecipanti vivranno esperienze immersive: concerti acustici, presentazioni di libri, osservazioni del cielo, laboratori di stone balancing e riconoscimento di erbe spontanee. Ogni momento è pensato per risvegliare l’attenzione, nutrire l’immaginazione e creare connessioni profonde. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio attraversato.

“Insieme, nel ritmo del passo condiviso, scopriamo che ogni sentiero porta dentro e fuori di noi –afferma Nicola Doni –. La Carovana è un’esperienza che lascia tracce, non solo impronte.”

Tra gli ospiti di questa edizione ci sono ISABELLA TURSO – pianista e compositrice; gli autori di Aboca Edizioni: FRANCO FAGGIANI – giornalista e autore di “Verso la libertà con un bagaglio leggero”; ERIKA MADERNA – saggista e storica della medicina antica, autrice di “La memoria nelle mani. Storie, tradizioni e rituali delle levatrici”; GIORGIO VOLPI, chimico e autore di “La natura lo fa meglio (e prima)”. Parteciperanno, MIRIAM BARDINI, attrice teatrale, cinematografica e televisiva; ILARIA CAMPRINCOLI, agronoma ed esperta di erbe spontanee; ALESSANDRO GHIANDAI, astrofilo del Planetario del Parco; CESARE BACCHESCHI, regista e giornalista; MATTEO MARZIALI, videomaker. E altri viandanti del pensiero e dell’arte.

La Carovana non è un evento, è un’esperienza da vivere. Un tempo lento da condividere, in cui riscoprire la forza del cammino, dell’ascolto, della presenza.

La ‘Carovana’ segna l’inizio di un’estate ricca di appuntamenti: Aspettando Naturalmente Pianoforte 2025, edizione ‘ponte’ che si tiene negli anni dispari tra una biennale e l’altra del festival principale, si prepara infatti a sorprendere il pubblico con un calendario di eventi tra giugno e settembre. Concerti in scenari inconsueti, progetti artistici, contaminazioni e incontri renderanno, ancora una volta, Pratovecchio Stia e il Casentino un palcoscenico vibrante e suggestivo, nel pieno spirito del festival.