“Benessere nel verde”, una giornata a Corsalone per riconnettersi con la natura

Arezzo, 29 maggio 2025 – Una giornata dedicata alla riconnessione con la natura. L’appuntamento è fissato per sabato 7 giugno, a partire dalle 15.00, quando il centro sociale di Corsalone diventerà la base da cui partiranno le iniziative di “Benessere nel verde” dove i partecipanti potranno sperimentare attività all’aria aperta tra passeggiate, meditazione, fitness ed escursioni immersi nel Casentino. L’evento, a partecipazione gratuita, è promosso dalla cooperativa Oros insieme al Comune di Chiusi della Verna all’interno delle Giornate dell’Ecologia Rurale realizzate con contributi PNRR per favorire una conoscenza immersiva dei territori da parte dei turisti e per proporre occasioni di socializzazione per la comunità locale.

“Benessere nel verde” sarà diviso in tre momenti, con il via alle 15.00 quando sarà prevista un’escursione ad anello con attività di Forest Bathing per stimolare un’esperienza sensoriale di contatto profondo e rigenerante con l’ambiente circostante: la camminata lenta, la meditazione, l’osservazione e l’ascolto del bosco permetteranno di entrare pienamente nell’atmosfera della natura con benefici fisici e mentali. Allo stesso orario, la giornata prevederà la partenza da un percorso in e-bike accessibile per tutti, con una pedalata di circa venticinque chilometri che costeggerà il torrente Corsalone. Una camminata metabolica con istruttrice fitness è invece programma dalle 16.30 per un’attività che unirà movimento, respirazione consapevole e contatto con il paesaggio, promuovendo pratiche utili per il benessere. Le attività termineranno verso le 18.00 nell’area attrezzata di Pozza dei Leoni dove verrà offerta una merenda con specialità del territorio da parte dell’associazione dei produttori della Valteggina con cui sarà possibile vivere una sosta dedicata al gusto e ai sapori prima del ritorno verso il centro sociale di Corsalone. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o un messaggio WhatsApp al 370/13.18.284. «Dopo aver rigenerato e riqualificato l’intera area del torrente Corsalone - commenta Giampaolo Tellini, sindaco di Chiusi della Verna, - ora vogliamo restituirla alla comunità e ai visitatori come luogo di incontro, salute e benessere, dove natura e persone possano ritrovarsi e stare insieme. Questa giornata sarà un’occasione concreta per vivere il territorio in modo attivo e consapevole, valorizzandone le risorse ambientali e umane in un clima di condivisione e armonia».