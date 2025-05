Arezzo, 29 maggio 2025 – Manca meno di un mese all’edizione 2025 del Nume Academy & Festival a Cortona - in programma dal 23 al 29 giugno - e all’arrivo nel centro toscano di tante star internazionali del mondo della musica classica.

Il conto alla rovescia, per una delle manifestazioni estive più raffinate e glamour della penisola – realizzata dall’Associazione Seraphino APS, con il patrocinio e contributo del Comune di Cortona, il patrocinio della Regione Toscana, i main sponsors Estra e Associazione Rencontres Musicales Alberto Lysy, grazie alla Tharice Foundation, al Truus und Gerrit van Riemsdijk Stiftung e a Bpc, con il contributo di Caurum, Coingas e Thomastik Infeld Vienna e la vicinanza di tante altre realtà del territorio, amici della manifestazione e mecenati - è dunque avviato, e Cortona si appresta a diventare una vera capitale internazionale della classica, con imperdibili concerti dei più acclamati interpreti, ma anche con un’Accademia di eccellenze: accanto ai massimi protagonisti del panorama musicale, il borgo toscano accoglierà anche quest’anno, per masterclass di alta formazione in viola, violino e violoncello completamente gratuite - a sostegno delle giovani carriere - 13 talenti emergenti selezionati su oltre 320 domande pervenute da tutto il mondo.

Cortona sarà dunque invasa da musica e bellezza, con scambi, lezioni e confronti tra le stelle affermate e quelle nascenti, offrendo al pubblico tantissime occasioni di coinvolgimento e spettacolo, con 4 superlativi concerti al Teatro Signorelli nell’ambito del Festival e con le masterclass dei talentuosi musicisti già richiestissimi dai principali teatri internazionali - cui il pubblico può assistere liberamente - e i loro recital al prezzo simbolico di 5 euro, ospitati tutti negli ambienti suggestivi dell’ex Convento e Chiesa di Sant’Agostino.

Grande attesa e una certa emozione quest’anno in particolare per la presenza di due autentici miti nel panorama concertistico internazionale - Steven Isserlis, uno degli unici due violoncellisti viventi presenti nella Hall of Fame di Gramophone, e Gidon Kremer in Italia quest'anno per la prima volta, tra i più originali e coinvolgenti artisti della sua generazione. Gidon Kremer - oltre 200 album registrati, un’orchestra da lui fondata (la Kremerata Baltica) - può vantare nella lunga lista di onorificenze e premi - incluso l’Ernst von Siemens Musikpreis, il Bundesverdienstkreuz, il Triumph Prizedi Mosca, il Premio Unesco e il Premio “Una Vita Nella Musica Artur Rubinstein - anche il Praemium Imperiale, ampiamente considerato come il Premio Nobel delle Arti

Assieme a loro, concertisti acclamati e docenti nelle principali A.ccademie internazionali : il direttore artistico di Nume Academy & Festival il violinista Vlad Stanculeasa (Escola Superior de Música de Catalunya a Barcelona), l'affascinante violinista americana Stella Chen (Juillard School of Music – New York), Ettore Causa (Yale School of Music - New Haven, Connecticut) Andreas Brantelid (Sibelius Academy – Helsinki ), le pianiste collaboratrici Mari Fujino (Conservatorio di Cesena, l'Istituto Superiore Studi Musicali di Reggio Emilia e di Modena, ecc.) e Lorena Tecu (New England Conservatory of Music e University College of Fine Arts– Boston), quindi la violinista francese Irène Duval e la lettone Madara Pētersone, il grande clarinettista Tommaso Lonquich , i pianisti Enrico Pace acclamatissimo e il russo e pluripremiato Boris Kusnezow vissuto e formatosi in Germania e lo spagnolo Luis Cabrera straordinario contrabbassista.

Giunto all’ottava edizione, la quarta realizzata nell’affascinante centro etrusco di Cortona, il Nume Academy & Festival è nato grazie all’intuizione e alla passione dell’allora trentenne Natalie Dentini, giovane violinista cresciuta ad Arezzo ma che da alcuni anni vive a Barcellona, e per la sua straordinaria qualità ha convogliato tra i suoi sostenitori alcune delle più prestigiose ed esclusive Fondazioni e realtà musicali internazionali e importanti amici e mecenati che che supportano i giovani artisti.

Quest’anno inoltre il festival si amplia, grazie all’evento satellite NUME RISONANZE con appuntamenti che coinvolgono altre location della città e il suo paesaggio unico - Piscina Monti del Parterre, il Museo Diocesano, il Cortile di Palazzo Casali e la Chiesa di San Domenico - l’arte e nuove sonorità, estendendosi anche a luglio e dando vita a momenti di grande musica e convivialità.