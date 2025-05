Arezzo, 30 maggio 2025 – “Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto” Inaugurazione mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 16:30 a Palomar – Casa della Cultura

Dal 4 al 30 giugno, la Sala “Sassoli” di Palomar – Casa della Cultura ospita la mostra fotografica “Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto”, un affascinante percorso visivo che esplora l'evoluzione dell'ideale estetico tra passato e modernità.

La mostra nasce da un progetto interdisciplinare che unisce arte, moda, storia e creatività, mettendo in dialogo due epoche lontane nel tempo ma entrambe ricche di fascino: il Rinascimento e il Novecento. Il risultato è un percorso che esplora differenze e affinità tra due stili, due estetiche, due modi di raccontare la bellezza femminile attraverso abiti e acconciature.

Questo progetto è nato dalla ricerca e dall'idea delle classi seconde e quarta dell'indirizzo Operatore del Benessere dell'ISIS Valdarno, guidate dalla professoressa Barbara Giannini e dal professore Andrea Maddi, che in sinergia con il press team coordinato dal professore Nicola Impallomeni hanno dato forma al concetto iniziale, coinvolgendo successivamente anche il Dipartimento Produzioni Moda – Made in Italy. Un esempio virtuoso di collaborazione tra indirizzi scolastici diversi, che ha dato vita a un progetto formativo completo.

Le ragazze dell'ISIS Valdarno, con passione e competenza, hanno realizzato i costumi ispirati alle due epoche, sotto la guida dei professori Sebastiano D'Ammassa e Silvia Chialli Frangipane. Le acconciature, curate con altrettanta attenzione, sono state progettate partendo da dipinti rinascimentali e fotografie storiche del Novecento.

Le immagini in mostra sono il risultato di uno scatto fotografico realizzato nella splendida cornice di Palazzo d'Arnolfo, grazie agli scatti del professore Nicola Impallomeni, con il prezioso supporto di alcune ragazze del press team, che hanno curato anche la documentazione e la comunicazione del progetto. Le protagoniste delle fotografie sono studentesse dell'Istituto, che hanno prestato volto, presenza e personalità per dare vita alle due epoche rappresentate.

"Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto" non è solo una mostra, ma un'esperienza educativa e artistica che celebra il talento e l'impegno dei giovani, capaci di trasformare la scuola in un vero e proprio laboratorio di idee, collaborazione e bellezza.

L'inaugurazione è prevista per mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 16:30 presso Palomar – Casa della Cultura. L'ingresso è libero, durante gli orari di apertura della struttura.

La mostra fa parte di un progetto più ampio che culminerà nella sfilata di moda “La macchina del tempo – Un viaggio nella moda dal 1930 al 1990”, in programma venerdì 6 giugno alle ore 21:00 in piazza Masaccio: un evento spettacolare in cui gli studenti saranno protagonisti in passerella.

Dichiarazione dell'Assessore alla Cultura Fabio Franchi:

"Per noi è un grande piacere aver messo a disposizione Palazzo d'Arnolfo come cornice per gli scatti fotografici, e ora Palomar per esporli al pubblico. Siamo orgogliosi del lavoro realizzato dall'ISIS Valdarno, che ha saputo far dialogare tre indirizzi scolastici - benessere, moda e comunicazione - dimostrando quanto sia importante 'fare squadra'. Le scuole superiori di San Giovanni stanno rispondendo con qualità alle esigenze formative del presente, offrendo cultura, preparazione professionale e consapevolezza per affrontare le sfide del domani. Invitiamo tutta la cittadinanza a visitare questa mostra di grande valore artistico e umano.”

Dichiarazione della Dirigente Lucia Bacci: