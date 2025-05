“Breviario di situazioni in cui occorrerebbe avere qualche fondamento di tao” alla Misericordia

ARezzo, 30 maggio 2025 – Si conclude, martedì 3 giugno, alle 21:00, con la prova aperta al pubblico di “Breviario di situazioni in cui occorrerebbe avere qualche fondamento di Tao” il programma primaverile di residenze creative al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, promosso dall’Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt. I Tristeza Ensemble, gruppo fondato da Matteo Gatta e Viola Marietti, portano in scena i tentativi di una giovane compagnia di realizzare uno spettacolo a partire da un bizzarro manoscritto taoista: uno spettacolo che diventa un ritratto della Gen Z. Il lavoro ha vinto il bando Toscana Terra Accogliente 2024-25.

Viola e Matteo sono i Tristeza Ensemble, una compagnia teatrale di poco talento la cui carriera è prematuramente sulla via del tramonto. Una sera i due si imbattono per caso in un bizzarro manoscritto taoista e decidono di farci uno spettacolo, puntando tutte le loro ultime fiches sulla vittoria del famigerato premio Ubu, che li vendicherà sull’ingiusto mondo del teatro. A tal scopo scritturano con l’inganno Giulio – un rider italo-cinese con velleità artistiche – e suo cugino Alessandro – uno zombie digitale della generazione Z – e improvvisano delle prove nel ristorante.

Tristeza Ensemble (Matteo Gatta e Viola Marietti) ha prodotto “AMORE” (produzione Teatro Studio Uno e Progetto Goldstein) e “A.L.D.S.T.” (oltre 30 repliche tra cui a Milano, Genova, Torino, ecc).

Il programma di Residenze Artistiche si è svolto in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, grazie al supporto del Ministero della Cultura, di Regione Toscana, di Fondazione CR Firenze, dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, in partnership con RAT - Residenze Artistiche Toscane nell’ambito dell’avviso pubblico Toscana Terra Accogliente 2024-25.

Le prove aperte sono in programma alle 21.00 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro (via della Misericordia snc). L’ingresso costa 7€, il ridotto 5€ (soci UniCoop Firenze, under 35, Craal Aboca); ingresso gratuito per i partecipanti ai corsi della Scuola Comunale di Teatro di CapoTrave/Kilowatt.