ARezzo, 30 maggio 2025 – Mercatale: sabato 31 maggio sotto i portici di via Roma

Dalle ore 9 alle 19 protagonisti prugnoli, formaggi freschi.

Nuovo appuntamento mensile, domani, sabato 31 maggio con il Mercatale ad Arezzo. Dalle ore 9 alle 19 come sempre in concomitanza con la Fiera Antiquaria, sotto i Portici di via Roma ed in via Ser Petraccolo ci saranno dieci stand con prodotti a chilometro zero.

La nuova edizione vedrà tra i protagonisti le prelibatezze stagionali: dal prugnolo del Casentino e della Valtiberina, alle primizie dell'orto di primavera, come cipolline, fave, insalatine oltre alle consuete squisitezze alimentari dei produttori agricoli del territorio aretino.

Variegata e di grande qualità anche l'offerta del settore caseario; infatti grazie alla disponibilità di foraggi freschi, si preannuncia particolarmente interessante con formaggi freschi, ricotte e robiole dal sapore particolarmente floreale compreso i pecorini a latte crudo semistagionati con sapori ed odori di fieno ed erba secca.

Non mancheranno come sempre, marmellate di stagione, prodotti da forno dolci, legumi e mieli di stagione, cioccolata artigianale.