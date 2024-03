Meteo: breve assaggio di primavera. Ma il fine settimana cambia tutto. Le previsioni In Toscana

Firenze, 18 marzo 2024 – Sole, debole pioggia, nebbia (molta) e temperature miti. E’ il mix, sul fronte meteo, che sta caratterizzando la Toscana in questi giorni. Tempo insomma fortemente instabile. In particolare, a ridosso del weekend, una perturbazione proveniente dal Nord Europa potrebbe riportare piogge e temporali dapprima al Nord, poi anche sul resto del Paese, con annesso calo delle temperature.

Insomma, il mese di marzo si sta rivelando ricco di colpi di scena, d'altronde questo periodo risulta spesso molto dinamico grazie ai grandi movimenti che si vengono a creare a scala emisferica, tra gli ultimi colpi di coda invernale ed i primi tepori dal sapore primaverile.

Intanto, per quanto riguarda la Toscana, dopo la giornata di oggi con qualche probabilità di deboli piogge, da domani arriverà un assaggio di primavera. Martedì 19 e mercoledì 20 marzo saranno due belle giornate all’insegna del sole, “a parte qualche nuvola la mattina presto”, come sottolineano dal Lamma. Da domani, le temperature aumenteranno di 4-5 gradi, tanto che le massime arriveranno a 20-21 gradi. Poi, però, giovedì sera transiterà sulla nostra regione “una nuova piccola perturbazione che porterà altre precipitazioni, ma non particolarmente significative”. Venerdì 22 sarà ancora una bella giornata primaverile. Mentre il fine settimana si annuncia così così. “Vediamo arrivare una perturbazione un pochino più intensa, ma tutto può variare da qui a sabato e domenica prossimi”, proseguono dalla sala meteo del consorzio.

E Pasqua e Pasquetta? Per il momento, i meteorologi vedono una “probabile Pasqua dal tempo variabile”, ma certo “è prematuro azzardare previsioni adesso”.

Insomma, il mese di marzo si sta rivelando ricco di colpi di scena, d'altronde questo periodo risulta spesso molto dinamico grazie ai grandi movimenti che si vengono a creare a scala emisferica, tra gli ultimi colpi di coda invernale ed i primi tepori dal sapore primaverile.

Lunedì 18 marzo: molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli piogge, in particolare sulle province settentrionali e su quella di Arezzo. Vento: moderati meridionali sulla costa. Temperatura: massime in calo, specialmente nelle zone interne. Mare: fra poco mossi e mossi.

Martedì 19 marzo: Sereno o poco nuvoloso con parziali addensamenti nella prima parte del mattino. Modesti addensamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi (non si escludono isolati brevi rovesci in Appennino). Vento: deboli variabili. Temperatura: minime in lieve calo, massime in sensibile aumento (19-21 °C in pianura). Mare: poco mossi.

Mercoledì 20 marzo: sereno salvo addensamenti pomeridiani sull'Appennino tosco-emiliano. Vento: deboli variabili nell'interno, deboli o moderati di Scirocco altrove. Temperatura: minime in lieve calo nelle zone interne. Massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento con punte di 20-22 gradi. Mare: poco mossi.

Giovedì 21 marzo: poco nuvoloso con nubi basse o banchi di nebbia al mattino nelle pianure centro-settentrionali. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso per nubi basse ma con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio sera quando saranno possibili locali precipitazioni sulle zone interne. Vento: moderati di Scirocco su costa e Arcipelago; deboli meridionali altrove. Temperatura: minime in aumento; massime stazionarie o in lieve calo. Mare: poco mossi, fino a mossi al largo.

Venerdì 20 marzo: molto nuvoloso nella prima parte della mattinata ma con rapido miglioramento e schiarite sempre più ampie fino a cielo sereno o velato. Vento: deboli da nord-est, fino a moderati da nord-ovest sul litorale. Temperatura: pressoché stazionarie. Mare: poco mossi.