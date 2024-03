Meteo, l’anticiclone porta sole, pioggia e nebbia. Il tempo per Pasqua: c’è una prima tendenza

Firenze, 16 marzo 20245 – Sole, qualche pioggia e clima mite. E’ l’effetto dell’anticiclone africano. L'alta pressione sarà dunque prevalente in questo weekend di metà marzo, anche se un flusso umido nei bassi strati, accompagnato da venti di Libeccio, porterà pioviggine tra Liguria e Toscana.

Sul resto dello Stivale le condizioni meteo saranno primaverili. Sabato, il transito di un fronte perturbato sui Balcani causerà un aumento dell'instabilità sul versante adriatico e localmente al meridione. Nel corso della giornata non sono esclusi veloci scrosci di pioggia, più probabili a ridosso della dorsale appenninica e tra Basilicata, Calabria e Puglia. Infine domenica 17 marzo è previsto pieno sole. Anche la nuova settimana vedrà un barometro 'ottimista’ con valori di alta pressione e sole prevalente: solamente per la Festa del Papà potremo ritrovare qualche locale e rapido rovescio.

Anche la nuova settimana vedrà un barometro 'ottimista’ con valori di alta pressione e sole prevalente: solamente per la Festa del Papà potremo ritrovare qualche locale e rapido rovescio. Questi piovaschi dovranno essere comunque confermati perché, come sappiamo, il clima primaverile gioca spesso degli scherzi a noi meteorologi e le previsioni in questo periodo dell'anno sono piuttosto incerte dopo 4-5 giorni. Godiamoci dunque, intanto, questo weekend di metà marzo dal sapore decisamente primaverile, poi vedremo cosa succederà in seguito; ci sono buone probabilità che l'alta pressione ci accompagni comunque almeno fino alla Domenica delle Palme.

Previsioni meteo a cura del consorzio Lamma. Sabato 16 marzo: molto nuvoloso o coperto in mattinata con deboli piogge sparse, in particolare sulle zone settentrionali. Schiarite anche ampie dal pomeriggio sulla fascia costiera e sul nord-ovest. Venti: meridionali, deboli nell'interno, moderati sulla costa. Mari: poco mossi o mossi a nord di Capraia. Temperature: in lieve aumento le minime, massime stazionarie o in lieve aumento. Domenica 17: poco nuvoloso in mattinata, salvo nubi basse nebbie o foschie sulle zone centrali della regione. Velato nel pomeriggio-sera con nubi temporaneamente anche consistenti. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: poco mossi. Temperature: in diminuzione le minime, in aumento le massime. Lunedì 18: nuvoloso o molto nuvoloso. Non esclusi isolati piovaschi sulle zone interne centro-settentrionali nella seconda parte della giornata. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento. Massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Per quanto riguarda il meteo per Pasqua ci sono già le prime tendenze: il meteorologo

Mattia Gussoni spiega che “si inizia a delineare un quadro piuttosto dinamico con il rischio di precipitazioni improvvise tipiche delle prima parte di primavera”. “La causa – spiega ancora Gussoni – va cercata nei possenti movimenti atmosferici delle masse d'aria a scala emisferica attesi proprio per il periodo Pasquale. In termine tecnico queste immense manovre atmosferiche vengono definite "scambi meridiani". In sostanza, potremmo trovarci di fronte ad una serie di incursioni fredde ed instabili in quota in grado di destabilizzare non poco l'atmosfera, provocando piogge e temporali. Come capita spesso in Primavera, questo non significa che le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno rovinate dalle precipitazioni, anzi: questo tipo di fenomeni durano al massimo poche ore, prima del ritorno del sole (si tratta insomma della classica instabilità primaverile).