Meteo Toscana, sboccia la primavera. Nei prossimi giorni anche 18 gradi

Firenze, 12 marzo 2024 – Sboccia la primavera, non proprio a sorpresa visto che l’inverno non c’è stato e che alberi e fiori ormai sono in veste primaverile già da giorni. Comunque il meteo si allinea e in questi giorni le temperature si faranno ancor più miti, nonostante una certa differenza tra il giorno e la notte.

Ecco le previsioni tratte dal Lamma.

Mercoledì 13 cielo sereno o poco nuvoloso salvo foschie e nebbie mattutine nei fondovalle dell'interno. Occhio alla ampia escursione termica fra giorno e notte: infatti saranno in calo le minime e in lieve aumento le massime. Infatti al mattino presto le temperature saranno intorno ai 5-6°, fino a 9° sulla costa e 10° sulle isole, mentre le massime andranno a 17-18°, un po’ più basse nell’interno delle province di Siena e Grosseto.

Giovedì 14 cielo sereno o poco nuvoloso; ancora più ampia l’escursione termica perché le minime scenderanno ancora, in locale aumento le massime intorno ai 16-18°.

Venerdì 15 nuvolosità in aumento, un po’ di libeccio e escursione termica più contenuta grazie all’aumento delle minime e al lieve calo delle massime.