Meteo, risveglio col gelo. Nuova perturbazione fredda con pioggia e neve. Ecco dove. Il tempo a Pasqua

Firenze, 6 aprile 2023 – Decisamente freddo con gelate mattutine in alcune zone della Penisola. E’ questo l’affresco meteo in Italia a oramai pochi giorni da Pasqua.

«Sembra gennaio, anzi peggio! L'aria fredda di estrazione finnica è entrata nel nostro Paese e sta causando un sensibile calo delle temperature, specie al Centro-Sud e sulle montagne italiane».

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, sottolinea come «le temperature basse di questi giorni non siano state raggiunte spesso neanche in inverno. Ad esempio a Roma la massima di oggi stenterà a superare i 10 gradi: ebbene, nello scorso inverno mai a dicembre e marzo la massima è stata così bassa, e tra gennaio e febbraio solo 8 giorni in totale il termometro è sceso fino ad una singola cifra. In altre parole al 5 aprile fa un freddo eccezionale: è vero, 10 gradi non sono il gelo, ma dobbiamo considerare che normalmente in questo periodo dell'anno si registrano massime fino a 20-25° sul Centro Italia».

Ma vediamo nel dettaglio l’evoluzioni del tempo per avere un quadro più preciso nei giorni pasquali.

Quel che è certo è che in questi giorni, stamani in particolare, è stato un risveglio da pieno inverno sull'Italia, gelo tardivo anche in pianura. "Come nelle attese, l'apice del flusso artico delle ultime ore ha fatto ulteriormente crollare le temperature su valori da pieno inverno su gran parte dello Stivale", spiega Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com, che aggiunge: "In particolare al Centronord, complici i rasserenamenti notturni, si sono verificate condizioni di gelo non solo ovviamente in montagna, ma gelate tardive hanno interessato diffusamente anche pianure e vallate, con valori sotto lo zero.

Freddo pungente anche al Sud sebbene in parte attenuato sia dalla presenza delle nubi e locali precipitazioni, sia dal vento. Inutile sottolineare come questa situazione costituisca un danno per colture e vegetazione, peraltro in piena fioritura ma precoce indotta dalle temperature invece spesso sopra media tra febbraio e marzo”.

"Partiamo dal Nord; temperature minime davvero notevoli con gelo intenso in montagna: -17°C sulla Marmolada, -6°C a Sappada, Asiago e Dobbiaco, -5°C a Tarvisio - prosegue Ferrara - Spostandoci verso ovest notevoli anche i -11°C di Livigno e Santa Caterina Valfurva.-17°C anche al Plaetau Rosa, -6°C a Cogne, -4°C a la Thuile; -6°C anche a Sestriere.

Scendendo in Pianura Padana ritroviamo valori diffusamente prossimi allo 0°C se non al di sotto (qualche grado in più nelle aree collinari e pedemontane complici anche le brezze): fino a -4°C sull'Astigiano ma anche sulla pianura emiliana, con addirittura punte di -5°C sul Modenese, fino a -2°C anche sulla pianura romagnola in particolare sul Ravennate; ben -11°C invece al Monte Cimone.

Gelo tardivo che non ha risparmiato neanche l'entroterra ligure, con punte di -4°C sull'Appennino savonese, fino a -5/-6°C su quello genovese.

Spostandoci al Centro ritroviamo anche qui gelate tardive su diverse aree di pianura in particolare di Marche, Umbria e Toscana: 0°C a Firenze, fino a -2°C sull'Aretino, sottozero anche Perugia, -3°C a Umbertide, 0°C a Fabriano. Segnaliamo anche appena 2-3°C a Viterbo, Roma, Frosinone e Rieti. Gelo intenso in Appennino: fino a -13°C a Campo Imperatore, in Abruzzo, -9°C sul Vettore sui Sibillini, -8°C al Terminillo sul Lazio, ben -6°C all'Abetone in Toscana".

Deciso miglioramento del tempo in Italia con residue piogge solo sulle regioni del Sud. Un altro fronte perturbato si avvicina però al Mediterraneo centrale e nella giornata di domani, venerdì 7, porterà acquazzoni e temporali sparsi a partire dalle regioni del Nord specie tra pomeriggio e sera. Peggioramento che poi raggiungerà anche le regioni del Centro-Sud entro Sabato con quote neve che su Alpi e Appennino potrebbe scendere al di sotto degli 800-1000 metri.

Domenica di Pasqua che vedrà un miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali mentre residue piogge insisteranno al Sud. Attenzione perché nel pomeriggio l'instabilità potrebbe essere protagonista su molte regioni d'Italia con piogge e temporali sparsi.

Anche Pasquetta potrebbe vedere fenomeni di stampo convettivo ma in forma più isolata. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana mostrano però il possibile ritorno dell'alta pressione.