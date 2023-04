Pasqua, sole e freddo in Toscana. L’esperto: “Neve sì, ma senza nuvole”. Le previsioni per i giorni di festa

Firenze, 5 aprile 2023 - Una Pasqua con temperature non troppo dissimili dal Natale, ma tutto sommato col cielo sereno. Insomma, la gita fuoriporta non dovrebbe riservare brutte sorprese. È quello che ci dice Gianni Messeri, meteorologo del consorzio Lamma.

“Erano strane le massime di 16 gradi a Natale, non certo i 18 gradi della Pasqua. Negli ultimi anni gli inverni si confermano miti, mentre le discese di aria fredda nel periodo pasquale sono normalissime. Non è un caso che, da noi, sia più facile vedere la neve a quote collinari in questo periodo piuttosto che quando ci sono gli addobbi natalizi”. Insomma, niente di cui stupirsi se, durante le stagioni di mezzo, giornate molto vicine alle temperature estive si accavallano ad altre di chiaro stampo invernale. Nello specifico, “l’aria fredda di queste ore è di matrice continentale - spiega Messeri - Arriva dalla Russia, attraversa i Balcani e giunge fino a noi. L’afflusso più consistente lo abbiamo visto ieri e continuiamo a vederlo oggi”. Se per oggi le massime non andranno oltre i 14 gradi, da domani la colonnina di Mercurio tornerà per fortuna a risalire un po’. Giovedì le massime saranno di 16-17 gradi. Idem venerdì. Sabato e domenica possiamo aspettarci 20 gradi. Mentre a Pasquetta 18.

“Non sono valori così bassi - osserva Messeri - I prossimi giorni resteremo lievemente sotto le medie del periodo, ma non in modo così marcato come adesso”. Solitamente, la temperatura nel periodo pasquale è intorno ai 19 gradi. “Un grado in meno rispetto alle medie storiche è normalissimo”, afferma il meteorologo, ricordando che “climatologicamente parlando, la prima decade del mese di aprile dà sempre il colpo di coda finale dell’inverno”.

Se è presto per riassaporare il piacere dei vestiti primaverili, possiamo comunque mettere in programma delle gite fuori porta per il fine settimane. “Complessivamente avremo una Pasqua gradevole - concludono dal Lamma - Domenica avremo cielo poco nuvoloso, con giusto qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne. A Pasquetta transiterà qualche corpo nuvoloso, ma il rischio precipitazioni sarà basso. Quindi, sì, una scampagnata potremo farla”.