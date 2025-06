La Cena di gala Coppa Campioni AIA

Arezzo, 20 giugno 2025 – Cena di gala Coppa Campioni AIA:

modifiche alla circolazione e alla sosta

In occasione della Cena di gala per la XI edizione della Coppa dei Campioni AIA in programma questa sera in piazza della Libertà, dalle ore 14:00 di oggi (venerdì 20) alle ore 04:00 di sabato 21, sono istituiti il ​​divieto di sosta con rimozione di veicoli e il divieto di transito in via Ricasoli nel compreso tra piazza Lando Landucci e viale B. Buozzi, del Duomo, piazza della Libertà.