Raffiche di vento: prosegue l’allerta gialla in Toscana. E da venerdì tornano le nuvole

Firenze, 3 aprile 2023 – Vento forte in Toscana. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso a tutta la giornata di domani, martedì 4 aprile, il codice giallo per vento forte nell'area fiorentina, nel Valdarno inferiore e nel bacino di Bisenzio e Ombrone pistoiese. In un quadro di tempo stabile, si prevede un vento sostenuto di grecale da nord-est, con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche. Le raffiche più intense sono attese sia oggi, lunedì 3 aprile, che domani, martedì 4, nel corso delle ore centrali della giornata.

Previsioni

Nonostante le forti raffiche il tempo si manterrà sereno per la giornata di domani. Ecco le previsioni a cura del Consorzio Lamma:

Martedì 4 aprile: sereno. Venti: moderati nord orientali con forti raffiche. Mari: mossi o molto mossi a largo. Temperature: in ulteriore deciso calo fino a valori invernali.

Mercoledì 5 aprile: soleggiato, con modesti addensamenti pomeridiani sul nord ovest. Venti: moderati da nord-est in graduale attenuazione. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: minime in calo con gelate anche in pianura, massime stazionarie.

Tendenza nei giorni successivi

Giovedì 6 aprile: parzialmente nuvoloso con sviluppo di addensamenti pomeridiani sui rilievi; in serata ulteriore aumento della nuvolosità sulle zone occidentali. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo le minime sulle pianure interne; diffuse gelate. Massime in aumento sulle zone interne.

Venerdì 7 aprile: nuvoloso o molto nuvoloso; possibili precipitazioni dal pomeriggio sulle zone occidentali. Venti: deboli tendenti a disporsi da sud. Mari: poco mossi. temperature: in aumento, più sensibile nei valori minimi.