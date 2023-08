Meteo, l'estate sta finendo? Sorpresa settembre. Ecco cosa ci aspetta

Firenze, 29 agosto 2023 – Dopo settimane di caldo opprimente, il mese di agosto si è concluso con una veste semi autunnale. Nubifragi, grandinate, venti di burrasca e temperature giù anche di 20 gradi. Il ciclone Poppea, come da previsioni, è sceso dalla Norvegia, ha attraversato gran parte dell’Europa occidentale e venerdì si è ‘tuffato’ nel Mediterraneo vicino alle Baleari.

Il ciclone Poppea, durante il weekend, si è poi mosso verso Est raggiungendo l`Italia centro settentrionale con fenomeni estremi. Il meteorologo Lorenzo Tedici conferma infatti che nel suo percorso, dalle Baleari fino alla Sardegna (poi Liguria) Poppea ha assorbito tantissimo calore dalle acque caldissime del Mediterraneo assumendo caratteristiche simil-tropicali.

Nel suo passaggio vicino alla Sardegna ha provocato anche un’anomala alta marea per il crollo repentino della pressione di 10 hPa in 12 ore, una profonda ciclogenesi tipica degli uragani sulle acque calde dei Caraibi.

Nella serata di domenica, poi, a causa dell’arrivo di Poppea in Liguria si sono registrate delle piogge monsoniche record con accumuli in centro a Genova di 190 mm in 3 ore: la quantità di pioggia che cade in 4-5 mesi in alcune zone della Toscana meridionale.

Insomma, introducendo la carta d`identità e la violenza del Ciclone Poppea con questi pochi semplici dati, si giustifica l’allerta attiva ancora per le prossime ore su mezza Italia: si temono nubifragi in particolare sul Nord-Est e su tutta la fascia tirrenica, mentre i venti di burrasca colpiranno ancora, specie la Sardegna, con onde fino a 7 metri sulle Bocche di Bonifacio.

Il ciclone Poppea segnerà la fine dell’estate ‘africana’, ma non dell’estate ‘italiana’: nel prossimo weekend avremo infatti il ritorno del sole quasi ovunque con temperature fino a 28-30 gradi, ma con picchi oltre i 35 gradi in Sardegna.

Intanto, prima del ritorno dell’estate ‘italiana’, prestiamo attenzione nelle prossime ore in Toscana, Umbria, Lazio e Triveneto, poi nel corso della giornata anche in Emilia Romagna e Basso Tirreno. Il rischio è di avere temporali molto forti con accumuli di pioggia significativi, localmente anche qualche grandinata e purtroppo non si escludono anche tornado lungo le coste tirreniche.

Ma come sarà il tempo a settembre? Dovremo fare i conti con una super partenza dell'autunno oppure vivremo in seguito un sorprendente ritorno dell'estate? Secondo il meteorologo Marco Castelli “dopo gli effetti di Poppea, l'anticiclone con buone probabilità ritornerà, con le garanzie di bel tempo e temperature che nuovamente torneranno a salire su valori quasi estivi. E’ la tipica estate settembrina, che potrebbe arrivare sull'Italia tra l'8 e il 15 settembre, con la colonnina di mercurio che potrebbe tornare a salire e a lambire le soglie dei 30°C su alcune regioni”. Nelle sue principali caratteristiche, l'estate settembrina, viene apprezzata per le sue temperature molto miti ma non estreme, anche fino a 30 gradi durante le ore centrali del giorno. Le notti saranno decisamente gradevoli e fresche, ma quasi sempre con temperature minime inferiori ai 20 gradi.

Per quanto riguarda la seconda metà del mese Castelli avverte: “Ci sarà invece da tener d'occhio l'influenza dettata dalla temperatura dei mari, con valori che si sono già portati intorno ai 28/30 gradi su buona parte dei bacini: stiamo parlando di un'anomalia di circa 4/5 gradi oltre le medie di riferimento. Tutto ciò si traduce in una maggior energia potenziale in gioco, ovvero quel carburante necessario per lo sviluppo di fenomeni estremi anche per i prossimi mesi autunnali”.

Queste condizioni, per esempio, potrebbero portare sulle aree meridionali allo sviluppo di Medicane ("uragano mediterraneo"), ossia violente perturbazioni che si formano quando una bassa pressione viene alimentata dalle acque calde del Mediterraneo e sviluppa caratteristiche da tempesta tropicale.

"Insomma la prossima stagione – conclude il meteorologo – rischia di essere molto movimentata sul fronte atmosferico.

Mercoledì 30 agosto: nuvolosità irregolare a tratti consistente, molto instabile con possibilità di rovesci o locali temporali. Schiarite in serata. Venti: deboli o moderati occidentali. Mari: mossi. Temperature: in lieve calo le minime nelle zone interne. Massime in aumento nell'interno ma valori inferiori alle medie.

Giovedì 31: poco nuvoloso, possibili locali rovesci in mattinata sulla costa settentrionale. Venti: deboli di brezza. Mari: mossi, tendenti a poco mossi. Temperature: minime in lieve calo nell'interno, in aumento le massime.

Venerdì 1 settembre: sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: massime in aumento con punte di 27-28 gradi.

Venerdì 2: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi. Temperature: in aumento, punte di 30 gradi.