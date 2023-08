Allerta meteo in Toscana, chiusi parchi. Attenzione alle grandinate e alle bufere di vento

Firenze, 28 agosto 2023 – Il messaggio che spiega lo stato di allerta per il maltempo in Toscana lo ha scritto intorno a mezzanotte il presidente della Regione, Giani, sui social: “Tutto il sistema di protezione civile regionale è in allerta, pronti a intervenire in caso di necessità. Seguiremo costantemente la perturbazione che prevede cumulati di pioggia localmente fino a 100-150 mm e raffiche a 100 km/h”. Poi le raccomandazioni del caso: “Raccomando a tutti prudenza, evitando di stare in spazi all’aperto, non avventurarsi per sentieri in escursioni e non attraversare eventuali zone allagate”.

A seguito dell'allerta arancione emessa dal Centro Funzionale della Regione Toscana, alcuni Comuni sono corsi ai ripari. Per esempio Massa, Carrara, Livorno e Forte dei Marmi hanno disposto con ordinanze la chiusura di parchi, scuole e non solo e anche nell’interno ci sono stati provvedimenti simili (a Calenzano il sindaco ha chiuso il parco del Neto).

In particolare la sindaco di Carrara Serena Arrighi ha disposto dalla mezzanotte scorsa e per tutta la giornata di oggi “la chiusura di parchi, impianti sportivi, pinete e giardini pubblici, vietando ai cittadini di frequentare le aree verdi comunali liberamente accessibili. È prevista, inoltre, la chiusura al pubblico dei cimiteri” con sospensione delle attività cimiteriali ad esclusione “di quelle considerate improrogabili e urgenti”.

Disposta la chiusura anche di "asili nido, scuole di ordine e grado, servizio educativo 'Verde Magico’ e Accademia di Belle Arti”.

A Massa ordinata la chiusura di scuole, asili, parchi giardini pubblici, cimiteri e anche del pontile di Marina di Massa, nelle ore di allerta, ovvero alle 18 di domani.

A Livorno il sindaco Luca Salvetti ha disposto, "per lunedì 28 agosto 2023, e comunque, fino al termine dell'allerta arancione, la chiusura” di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; dei centri ludotecari comunali e di quelli diurni; dei centri e dei nidi estivi, dei parchi e dei cimiteri cittadini. Anche il Comune di Forte dei Marmi, con ordinanza sindacale, “oltre all'annullamento della Fiera di Sant’Ermete prevista per il giorno 28 agosto e allo spostamento dello spettacolo pirotecnico” al 29, ha predisposto «la chiusura di tutti i parchi pubblici e sgambatoi presenti sul territorio comunale».

A Empoli invece, per l'emergenza maltempo, è stato attivato il Centro operativo comunale per la gestione delle criticità a causa dei forti fenomeni temporaleschi, al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione a seguito dell'allerta meteo "per rischi idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti” che potrebbero interessare il territorio comunale.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze evidenzia che l'allerta arancione è valida per i territori del Bisenzio e Ombrone Pistoiese e del Valdarno Inferiore, quindi Prato, Pistoia e Empolese. A Prato sono partite le telefonate automatiche che avvisano la cittadinanza dell’allerta arancione.

All’Isola d’Elba il sindaco di Marciana ha disposto la chiusura del Campo Solare della frazione di Procchio e del lungomare di Chiessi e Pomonte.