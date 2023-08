Pisa, pioggia record. E le strade si allagano

Pisa, 28 agosto 2023 – Maltempo a Pisa, strade allagate. In città, si legge su un post pubblicato dal sindaco Michele Conti su Facebook, sono caduti nelle ultime ore 70 mm di pioggia. Il primo cittadino parla di un “evento eccezionale che ha messo momentaneamente in crisi il sistema fognario della città, impossibilitato a ricevere tutta questa acqua in così poco tempo”.

“La polizia municipale e la protezione civile comunale sono operative su tutto il territorio per intervenire in caso di necessità e vigilando sui sottopassi chiusi per precauzione”, sapere il sindaco.

“I sistemi di pompaggio che stanno lavorando a pieno regime, l’allerta arancione cessata e le previsioni che vanno migliorando - salvo possibili temporali - ci fanno presumere che a breve possano essere ripristinare le condizioni di normalità”, conclude il primo cittadino.

A seguito del maltempo anche due squadre di Vigili del Fuoco di Pisa stanno intervenendo in alcune zone. In via Nicola Pisano, via Giuseppe Giusti e altre strade si sono verificati allagamenti. Durante il giorno sono stati effettuati una decina di interventi per rami e alberi pericolanti o già caduti causa maltempo.