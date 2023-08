Forte maltempo in Liguria: fulmine incendia bosco, allagamenti a Rapallo

La Spezia, 27 agosto 2023 – Il maltempo ha fatto il suo ingresso in Liguria. Tanto che per la giornata di oggi, 27 agosto, l’Arpal ha emesso un’allerta arancione su tutta la regione Liguria. E i primi danni si sono già manifestati: un fulmine di grande potenza è caduto sulla collina di Ceparana, alla Spezia, e ha innescato un incendio immediatamente domato dai vigili del fuoco.

Il maltempo, in questa prima fase dell'allerta arancione, ha insistito prevalentemente sul Levante ligure. A Rapallo sono caduti 62 millimetri di pioggia in un'ora. Due fulmini hanno squarciato due alberi nella zona di Sant'Anna. La pioggia mista a grandine ha provocato l'allagamento di via Mameli e corso Italia. Allagato qualche scantinato.

L’Arpal in una nota ha scritto: “L'intensa ondata di calore dell'ultima settimana ha accumulato, infatti, ingenti quantità di energia che da oggi a lunedì contrasteranno l'irruzione fredda in discesa dall'Atlantico".