Meteo: l’estate è davvero finita? Cosa ci aspetta, il report degli esperti

Firenze, 28 agosto 2023 - La perturbazione di queste ore, accompagnata da quel calo termico che tutti attendevamo, pone inevitabilmente un interrogativo. “Siamo davvero alla fine dell’estate?”. La risposta è “no”.

E arriva dalla sala meteo del Lamma. “Già da giovedì prossimo - ci spiegano, - tornerà il bel tempo. La colonnina di Mercurio risalirà e le temperature torneranno nella media del periodo”.

Se oggi e domani dovremo sempre portare con noi l’ombrello, anche mercoledì pomeriggio le zone interne della regione saranno funestate dalle piogge. Ma dal 31 agosto il sole tornerà a splendere.

“Il bel tempo ci accompagnerà fino alla prima settimana di settembre - aggiungono dal Lamma -. Avremo stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Settembre si preannuncia un po’ più caldo rispetto alla media, ma senza quell’afa che ci ha tormentato nei gironi scorsi. Avremo anche delle precipitazioni, in linea con il periodo”.

Oggi, 28 agosto

Nuvolosità irregolare a tratto intensa associata a precipitazioni sparse prevalentemente temporalesche; localmente sono attesi temporali di forte intensità, associati a forti raffiche di vento e grandinate. Venti: sud occidentali, forti sula costa e rilievi, moderati nell'interno. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: in sensibile calo le massime, non oltre 26-28 gradi.

Martedì 29 agosto

Nuvoloso con addensamenti a tratti più consistenti associati a rovesci temporaleschi a carattere sparso e di difficile localizzazione. Fenomeni meno frequenti in serata con possibili locali schiarite. Venti: moderati sud occidentali, tendenti a provenire da nord ovest. Mari: molto mossi in lenta attenuazione. Temperature: in ulteriore calo, in particolare nei valori minimi. Massime inferiori ai 23-24 gradi.

Mercoledì 30 agosto

Parzialmente nuvoloso con possibilità di rovesci e locali temporali più probabili dalla tarda mattinata e nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso in serata. Venti: deboli o moderati occidentali. Mari: mossi. Temperature: in lieve calo le minime nelle zone interne. Massime in aumento nell'interno ma valori inferiori alle medie.

Giovedì 31 agosto

In mattinata sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio parzialmente nuvoloso con occasionali brevi rovesci nell'interno. Venti: deboli di brezza. Mari: mossi, tendenti a poco mossi. Temperature: minime in lieve calo nell'interno, in aumento le massime.

Venerdì 1 agosto

Sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: massime in aumento con punte di 27-28 gradi.