Maltempo: in 12 ore oltre 13mila fulmini in Toscana. Parchi chiusi, stop ai treni tra Faenza e Marradi

Firenze, 28 agosto 2023 - Fulmini, pioggia, vento, mareggiate. L’attesa ondata di maltempo sta transitando anche dalla nostra regione. La perturbazione che ha investito la Toscana dalla tarda serata di ieri, fa sapere il presidente della Regione Eugenio Giani, “è proseguita nella notte senza particolari criticità, con cumulati massimi sugli 80 millimetri e raffiche fino a 120 km/h registrate a Sammommè (Pistoia)”. “Nelle ultime 12 ore - aggiunge, - registrati nell'area della regione 13.230 fulminazioni. Non abbassiamo l'attenzione, l'allerta arancione e gialla rimangono ancora attive, nelle prossime ore possibile nuova intensificazione dei fenomeni”.

Da ieri tutto il sistema regionale di Protezione civile è in allerta.

Il maltempo di stanotte

Durante la notte appena trascorsa si sono attivate tre linee temporalesche, fa sempre sapere Giani. Si sono formate su “Lucca e l’Appennino, tra Siena e Arezzo, oltre che nel fiorentino”. Il sistema temporalesco si è poi mosso verso nord est, interessando ancora le zone interne della nostra regione.

A Barga (Lucca) sono caduti 42 mm di pioggia in un'ora, a Quercianella registrate raffiche di vento a 95 km/h.

Codice giallo e arancione

Da ieri, ricordiamolo, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso allerte di codici arancione e giallo, differenziati per zone, intensità dei temporali e rischio idrogeologico. L’allerta arancione fino alle 18 di oggi riguarda l’alta Toscana e la fascia costiera, fino a tutta la provincia di Livorno, comprese le isole. Sono dunque interessate le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Livorno fino all’Elba, oltre alla parte nord-occidentale della provincia di Pisa. In queste zone sono previsti forti rovesci che potranno presentarsi anche sotto forma di temporali, accompagnati da grandinate e raffiche di vento, anche molto violente.

Massa, Carrara e Livorno chiudono i parchi

A seguito dell'allerta arancione, i Comuni di Massa, di Carrara, di Livorno e di Forte dei Marmi hanno disposto con ordinanze la chiusura di parchi, scuole e non solo. In particolare la sindaca di Carrara Serena Arrighi ha disposto fino alla mezzanotte di oggi «la chiusura di parchi, impianti sportivi, pinete e giardini pubblici, vietando ai cittadini di frequentare le aree verdi comunali liberamente accessibili. È prevista, inoltre, la chiusura al pubblico dei cimiteri» con sospensione delle attività cimiteriali ad esclusione «di quelle considerate improrogabili e urgenti». Disposta la chiusura anche di «asili nido, scuole di ordine e grado, servizio educativo 'Verde Magico’ e Accademia di Belle Arti». A Massa ordinata la chiusura di scuole, asili, parchi giardini pubblici, cimiteri e anche del pontile di Marina di Massa. A Livorno il sindaco Luca Salvetti ha disposto, «per lunedì 28 agosto 2023, e comunque, fino al termine dell'allerta arancio, la chiusura» di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; dei centri e dei nidi estivi, dei parchi e dei cimiteri cittadini. Anche il Comune di Forte dei Marmi (Lucca), con ordinanza sindacale, «oltre all'annullamento della Fiera di San Ermete prevista per il giorno 28 agosto e allo spostamento dello spettacolo pirotecnico» al 29, ha predisposto «la chiusura di tutti i parchi pubblici presenti sul territorio comunale».

Disagi per la circolazione ferroviaria

Sempre a causa del maltempo sono sospesi i treni tra Faenza e Marradi, lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo.