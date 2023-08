Meteo Toscana, nuova allerta gialla per tutta la regione

Firenze, 28 agosto 2023 – La perturbazione attesa per domenica sera è arrivata nella notte davanti alla costa della Toscana e in due ore in questa area sono state registrate più di 10.500 fulminazioni. Lo ha reso noto su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani. La perturbazione è proseguita nella notte in Toscana senza particolari criticità con cumulati massimi sugli 80 mm e raffiche fino a 120 km/h registrate a Sammommè (Pistoia). Nelle ultime 12 ore registrati nell'area della regione 13.230 fulminazioni.

Intanto la Regione ha prorogato l’allerta gialla per temporali forti, rischio idrogeologico e vento alla giornata di martedì 29 agosto su tutta la Toscana. Rimane attiva l’allerta arancione per lunedì 28 su nord-ovest e zone costiere anche per mareggiate. Previsti ancora temporali sparsi, raffiche fino a 100 km/h e mari molto mossi che hanno portato alla sospensione di alcune corse dei traghetti con le isole.

Martedì venti di Maestrale fino a 70-90 km/h sull'Arcipelago meridionale, in attenuazione e mari molto mossi, in attenuazione dalla sera.