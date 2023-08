Arriva la burrasca di fine agosto: grandinate, temporali e vento forte: le zone a rischio

Firenze, 27 agosto 2023 – Davvero ultime ore per l’estate africana che ha caratterizzato queste ultime settimane di agosto e gran parte del mese di luglio.

Dunque in Toscana, come in buona parte del resto d’Italia, scatta una decisa inversione a U del meteo. Dopo giorni di afa opprimente che hanno messo a dura prova la salute soprattutto delle persone fragili, adesso sono attesi freddo e temporali anche forti.

Ecco dunque che la protezione civile regionale ha emesso una doppia allerta meteo, gialla e arancione, per la Toscana. La massima attenzione, quindi il codice arancione, riguarda temporali forti e mareggiate sulle zone nord ovest e costiere nella notte e giornata di domani lunedì 28.

L’allerta gialla invece, anche per vento, riguarda il resto della Toscana e scatta sulle zone nord ovest e sull’arcipelago già dalle 18 di oggi, 27 agosto. Previsti, dunque, cumulati significativi di pioggia su tutta la regione, localmente abbondanti sul nord ovest. I temporali potranno essere forti e accompagnati da grandinate e raffiche di vento che in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi potranno risultare particolarmente violente.

Le temperature saranno inferiori di 10 gradi. Se domenica in Toscana ci saranno 35 gradi di massima, per lunedì non si supereranno i 25 gradi. Sulle Alpi le temperature andranno sottozero. Nel resto della settimana temperature in lenta risalita ma con valori gradevoli. Una settimana la prossima con temperature settembrine. L’evoluzione nei giorni successivi prevede una modesta instabilità e forse ancora qualche assaggio di estate con temperature in risalita.