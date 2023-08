All’improvviso l’autunno dopo l’afa opprimente: temporali forti, quando arrivano

Firenze, 26 agosto 2023 – Le previsioni del consorzio Lamma lo confermano: in Toscana come in buona parte del resto d’Italia scatta una decisa inversione a U del meteo. Dopo giorni di afa opprimente che hanno messo a dura prova la salute soprattutto delle persone fragili, adesso sono attesi freddo e temporali anche forti. Fine dunque del caldo estremo, con un cambiamento davvero brusco. Caldo quindi con le ore contate e temperature fresche a partire dal lunedì.

Quando arriva la pioggia

L’anticiclone africano l’ha fatta da padrone. Ma l’aria fresca atlantica comincia a spingere. I primi temporali hanno interessato l’entroterra francese ma la giornata di domenica sarà quella del cambiamento anche per l’Italia. Dalla massa d’aria tropicale africana si passerà a quella atlantica. Tra sabato 26 e domenica 27 le temperature rimarranno roventi soprattutto nel sud Italia. Ma dalla sera di domenica appunto l’aria fredda e la pioggia interesseranno l’Italia e la Toscana. Temperature settembrine rimarranno poi per tutto il resto della settimana. Respireremo insomma, avvertendo sensazioni di fresco che non provavamo da tempo.

Atteso il brutto tempo in Italia

Dove saranno i temporali

I temporali saranno localmente molto forti già da domenica sulle Alpi e sul Nord Italia. Tra la notte di domenica e la mattina di lunedì la pioggia arriverà in Toscana, soprattutto sulla costa. Si attende per questo la possibile emissione di allerta da parte della Regione.

Calo delle temperature

Le temperature saranno inferiori di 10 gradi. Se domenica in Toscana ci saranno 35 gradi di massima, per lunedì non si supereranno i 25 gradi. Sulle Alpi le temperature andranno sottozero. Nel resto della settimana temperature in lenta risalita ma con valori gradevoli. Una settimana la prossima con temperature settembrine. L’evoluzione nei giorni successivi prevede una modesta instabilità e forse ancora qualche assaggio di estate con temperature in risalita.