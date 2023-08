Record storico di 42.5 gradi in Toscana

Firenze, 23 agosto 2023 – L’ondata di calore soffoca la Toscana con picchi di oltre 42 gradi. “Un record storico per diverse stazioni”, scrive il Centro Meteo Toscana sulla sua pagina Facebook.

“Avevamo detto già da più di una settimana che questa ondata di caldo avrebbe potuto diventare potenzialmente storica per diverse zone – si legge nel report – e così puntualmente (purtroppo) è stato. Avevamo parlato di punte fino a 42 gradi e siamo arrivati a 42.5”.

Questo un piccolo resoconto delle zone più calde

• Castelmartini (PT) 42.5 gradi

Record precedente 41.8. Stazione che misura i dati dal 1926

• Pistoia 42.1 (stazione di Santomato)

Record precedente 40.4

• Empoli 41.8 (stazione di Monteboro)

Record precedente 40.5

• Montopoli (PI) 41.0

Record precedente 40.1

• Massa 40.6 (stazione di Candia Scurtarola)

Precedente record 39.8

• Capannori (LU) 41.5 (stazione monte pisano nord)

Precedente record 41.2

Punte oltre i 40 gradi anche intorno a Firenze e in Maremma. Nel capoluogo, secondo i dati raccolti dalla stazione meteo installata all'interno dell'Orto botanico dal Centro Funzionale Regione Toscana, il picco di oggi 23 agosto è di 41.4.

“Il fatto che questi record storici (sottolineiamo, non mensili ma annuali) siano stati abbattuti come birilli nell’ultima decade di agosto e con una configurazione assolutamente non troppo estrema, dimostra per chi ancora non ci credesse, che le potenzialità per temperature inimmaginabili fino a 20/30 anni fa, sono ormai sotto gli occhi di tutti”, si legge ancora nel post.