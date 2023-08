Ultima ondata di caldo, poi cambia tutto: “Temporali e crollo delle temperature in arrivo”

Firenze, 22 agosto 2023 – Siamo già agli ultimi giorni di agosto. E come canterebbe qualcuno: “L’estate sta finendo”. Non ce ne vogliano i lettori, ma anche le previsioni meteo sembrano annunciare un drastico cambiamento del tempo.

Quando arrivano i temporali

Gli esperti sono concordi: questa sarebbe l’ultima ondata di vero caldo estivo, ma dalla prossima settimana, verosimilmente da domenica 27 agosto, cambia tutto con l’arrivo “dal Nord Europa di un minaccioso vortice ciclonico (Poppea) che favorirà una maggiore ingerenza temporalesca a partire dalle regioni settentrionali”. Così fanno sapere gli esperti de IlMeteo.it.

Crollo delle temperature

“Sarà questo – sottolineano – il preludio ad un inizio di prossima settimana sotto il segno dei temporali al Nord, in viaggio poi verso le regioni centrali”. Di conseguenza le temperature dovrebbero subire un vero e proprio crollo. In alcuni casi, sottolinea ancora IlMeteo.it, le colonnine di mercurio potrebbero registrare un calo in media dai 10 ai 15 gradi.

Anche per 3Bmeteo l’arrivo del fronte temporalesco dovrebbe arrivare a partire da domenica 27 agosto: atteso in particolare “un ritorno progressivo verso le medie stagionali con acquazzoni/temporali via via più probabili in discesa da Nord entro fine mese”.

Le previsioni meteo

Queste le previsioni meteo del consorzio Lamma Toscana:

Mercoledì 23 agosto. Cielo sereno o velato. Venti: deboli da nord-est, da nord-ovest sulla costa nelle ore pomeridiane. Mari: poco mossi.

Giovedì 24 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi.

Venerdì 25 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mossi.

Sabato 26 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli occidentali con rinforzi da nordovest sul litorale meridionale. Mari: poco mossi.