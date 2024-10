Caldo anomalo per il ponte di Ognissanti in Toscana. Poi arriva il ciclone atlantico

Firenze, 15 ottobre 2024 – Il meteo per il ponte di Ognissanti? Dovrebbe esser piuttosto buono.

Secondo i modelli del consorzio Lamma, dopo una fase di maltempo attesa da domani, 16 ottobre, e che durerà fino a tutto sabato, dovrebbe aprirsi uno scenario di bel tempo, almeno fino alla fine di questo mese, che “potrebbe perdurare pure per il ponte di Ognissanti, anche se per il momento c’è parecchia incertezza”, dicono i meteorologi.

"Proprio in concomitanza tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre un vasto campo di alta pressione (una sorta di mix tra quella oceanica e quella africana) riuscirà verosimilmente a distendersi sul bacino del Mediterraneo e parte dell'Europa centrale, influenzando il tempo anche sul nostro Paese – si legge sulle previsioni “iLMeteo.it” per il ponte del Primo novembre – Si tratterà di una condizione anomala per il periodo, che potrà regalarci una fase molto mite in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori con temperature sopra le medie anche di 5-6°C. Tutto ciò si tradurrebbe in valori diurni vicini ai 24-25°C in città come Roma, Firenze, Napoli e Palermo; una vera e propria Ottobrata proprio in concomitanza con la Festa di Halloween”.

Ma il sole non splenderà ovunque: “Soprattutto al Nord – continua la previsione – le alte pressioni in questo periodo dell'anno provocano foschie, nebbie, nubi basse nonché un clima umido e uggioso. Condizioni simili, al momento, anche per il ponte del Primo novembre che potrebbe risultare piuttosto mite su buona parte dell'Italia”.

Il freddo tarda il suo ingresso nella nostra penisola con l’autunno che tornerà dunque momentaneamente in stand-by con piogge, maltempo e freddo sostanzialmente assenti sul nostro Paese. “Secondo i Centri di Calcolo – conclude “iLMeteo.it – qualche segnale di cambiamento sarà possibile dopo il 4-5 novembre, con la ripresa del flusso perturbato legato alla depressione d'Islanda, il potente ciclone atlantico che potrebbe inviare piogge battenti fin sul nostro Paese.

Guardando ai prossimi giorni, da domani, mercoledì, è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Toscana, con una forte perturbazione che stazionerà sul mar Tirreno per 3-4 giorni. Le piogge colpiranno prima le aree costiere e l'arcipelago, per poi estendersi al nord-ovest della regione. Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da piogge diffuse su tutto il territorio. Questo maltempo si attenuerà entro la fine del weekend, aprendo appunto le porte a un miglioramento, che sarà però accompagnato da un calo delle temperature.