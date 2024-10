Meteo Toscana, “l’ottobrata” è agli sgoccioli. Tra poco cambia tutto: le previsioni

Firenze, 14 ottobre 2024 – Inizio settimana dal tempo stabile e mite, in linea con la classica ‘ottobrata’, ma tra qualche giorno lo scenario cambierà a causa dell’arrivo da mercoledì di una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali.

Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, oggi sarà una giornata via via più nuvolosa, con un aumento pomeridiano delle nubi sulle zone nord-occidentali e in Appennino. Nel corso del pomeriggio, sono attese anche deboli piogge sparse nelle zone centrali della regione, mentre si potranno osservare schiarite più ampie nelle aree centro-meridionali. Le temperature rimarranno stabili o in leggero aumento.

Martedì 15 ottobre

Mercoledì 16 ottobre

Giovedì 17 ottobre

venerdì 18 ottobre Le previsioni per i prossimi giorni Ecco cosa prevedono gli esperti del Consorzio Lamma per le prossime ore. Martedì 15 ottobre si aprirà con un inizio di giornata nuvoloso, ma il cielo si aprirà gradualmente, diventando poco nuvoloso o velato nel pomeriggio. Le temperature segneranno un lieve aumento, con valori massimi in linea o leggermente superiori alle medie stagionali. I venti saranno deboli da est-sud-est e i mari si manterranno poco mossi.

Il vero cambiamento arriverà mercoledì 16 ottobre, quando la nuvolosità aumenterà rapidamente al mattino, portando con sé deboli piogge nell’interno della regione e possibili rovesci o temporali lungo la costa dal pomeriggio. I venti saranno deboli da sud-est sulla costa e orientali nell’interno. Le temperature rimarranno stabili, ma lungo la costa potrebbero aumentare leggermente. Anche il mare sarà poco mosso.

Giovedì 17 ottobre si prevede una giornata decisamente più instabile, con piogge o temporali diffusi su gran parte della Toscana. I venti saranno deboli da sud lungo la costa e deboli variabili nelle zone interne. Il mare sarà mosso, e le temperature minime tenderanno ad aumentare, mentre le massime resteranno stazionarie o in lieve calo.

Infine, venerdì 18 ottobre, il tempo sarà ancora variabile, con nuvolosità al mattino e residue piogge che potrebbero accompagnare le prime ore della giornata. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno leggermente, ma non sono esclusi locali piovaschi. I venti saranno deboli variabili e i mari, pur mossi al mattino, tenderanno ad attenuarsi. Le temperature resteranno stazionarie.