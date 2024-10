Meteo Toscana, arriva “l’ottobrata”: stop alle piogge, torna il caldo

Firenze, 12 ottobre 2024 – L’autunno che ha fatto irruzione drasticamente quando teoricamente era ancora estate si prende una vacanza. Arriva l’alta pressione, anzi: è già arrivata come ha dimostrato questo sabato. Fino a metà settimana sarà tempo bello e caldo, come spiega il Lamma. Temperature sui 23 gradi in Toscana, al sud si potranno toccare i 30 gradi.

Una vera ottobrata, quindi, anche se verso giovedì potrebbe esserci un po’ di instabilità con qualche pioggia.

La tendenza per la fine della settimana è ancora all’insegna dell’alta pressione che almeno fino al 21 ottobre dovrebbe resistere.