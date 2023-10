Temporali, vento forte e mareggiate: Toscana nella morsa del maltempo. Prorogata l’allerta

Firenze, 20 ottobre 2023 – Piogge e temporali sono protagonisti di questo terzo weekend di ottobre. La perturbazione in arrivo dall'Atlantico sta portando un’ondata di maltempo in tutta la penisola. Non solo, le temperature saranno in calo entro domenica.

Per quanto riguarda la Toscana l’allerta meteo gialla per temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico, vento forte e mareggiate è stata è stata ulteriormente prorogata per tutta la giornata di oggi, venerdì 20 ottobre, e fino alle 18 di domani, sabato 21 ottobre.

Nel dettaglio tra il pomeriggio di oggi e la serata di domani (l’allerta termina alle 18 di sabato) sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, più probabili e frequenti sulle province centro-settentrionali. La perturbazione interesserà inizialmente le province nord occidentali, per poi estendersi in serata e nella giornata di domani al resto della regione. Sono possibili forti temporali.

Per quanto riguarda il vento, l’allerta prosegue fino alla mezzanotte di oggi. Sono previsti venti forti da sud, con raffiche fino 70-90 chilometri orari sulle zone centro-meridionali, mentre sull’Appennino raffiche fino a 90-100 cento chilometri con intensità anche maggiori sulle zone di crinale.

Domani, sabato, venti di Libeccio con raffiche fino a 60-70 chilometri orari sulla costa e sui crinali appenninici. Mare molto mosso, localmente agitato a nord di Capraia.

Tra la fine del weekend e l'inizio della prossima settimana tempo in miglioramento ma dovrebbe trattarsi solo di una breve pausa asciutta. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano infatti entro la meta' della prossima settimana il transito di una nuova perturbazione atlantica sul Mediterraneo con conseguente maltempo. Nel complesso finale di ottobre piuttosto dinamico e con diverse occasioni di pioggia.