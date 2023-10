Allerta meteo arancione in Toscana e Liguria, temporali e nubifragio tra Livorno e Pisa

Firenze, 19 ottobre 2023 – È il giorno dell’allerta meteo arancione in Toscana e Liguria. Dopo la forte bomba d’acqua a Follonica di ieri, nel corso della notte e nelle prime ore della mattina si sono registrati temporali, accompagnati da tuoni e una tempesta di fulmini in entrambe le regioni. In particolare, l’intenso sistema temporalesco si è spostato dal mare verso la costa, colpendo inizialmente la provincia di Massa Carrara. Ecco tutti gli aggiornamenti sul maltempo:

Il passaggio dei temporali in Toscana e un'auto allagata a Follonica

Nubifragio a Casciana Terme

Nelle prime ore della mattina, forti temporali sono stati registrati tra le province di Livorno e Pisa dove sono caduti fino a 60 mm di pioggia tra le ore 06 e le ore 07. Il presidente della regione Eugenio Giani segnala un nubifragio a Casciana Terme con 36 mm di pioggia in 15 minuti. Temporali meno intensi anche sulle province di Lucca e Pistoia, fino a Pisa.

Livorno, allagamenti e alberi caduti

A Livorno si registrano allagamenti nelle strade. Nella notte una bomba d’acqua è caduta su via Galilei e nelle prime ore della mattina sono rimaste bloccate via Firenze e via Provinciale Pisana. Per questo il traffico è stato modificato: effettuata una deviazione da via Firenze per chi proviene da nord verso via Pian di Rota. Per chi è diretto verso sud la circolazione è stata deviata su via degli Acquaioli e quindi sulla variante.

A causa del forte vento sono caduti anche alcuni alberi, nella zona della scuola Banditella. Due pini enormi sono stati abbattuti in via Lega. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Ma si registrano danni ad alcune auto.

Da Pistoia a Siena

Le precipitazioni dovrebbero spostarsi nel corso della mattina verso est su Pistoia, Prato, Firenze e la parte settentrionale della provincia di Siena. Molte persone sui social segnalano violenti tuoni: “Sembravano bombe”, scrivono alcuni utenti sui social.

Scuole chiuse

Si ricorda che l’allerta meteo arancione per temporali forti è stata diramata fino alle ore 14 di oggi, giovedì 19 ottobre, per la Toscana nord-ovest e per la zona del Valdarno inferiore. Codice giallo invece per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. cuole chiuse a Livorno, Carrara e La Spezia. Chiusi anche giardini e parchi pubblici e cimiteri, sempre a Livorno, Carrara e anche a Massa.