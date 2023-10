Il maltempo irrompe sulla Toscana: scatta l’allerta arancione. Le zone colpite

Firenze, 18 ottobre 2023 – Una forte ondata di maltempo sta per abbattersi sull’intera penisola. Si tratta di una vasta perturbazione atlantica che porterà un progressivo peggioramento del tempo.

Piogge e temporali, già da oggi, interesseranno le regioni settentrionali risultando via via più intensi. Non esclusi entro venerdì anche locali nubifragi specie sulle regioni di nord-ovest.

Allagamenti a Follonica per un forte temporale

Il centro-sud sperimenterà un temporaneo aumento delle temperature con valori anche 10 gradi sopra media, ma nel weekend il maltempo si estenderà a tutta la Penisola con piogge, temporali ma anche un generale calo termico.

Torna l'allerta maltempo in Toscana. Pertanto la protezione civile regionale ha diramato dalla mezzanotte di oggi alle 14 di domani l'allerta arancione per temporali forti nelle zone a Nord Ovest, oltre all'allerta gialla nelle zone centro settentrionali e per il resto della giornata.

"Prestiamo massima attenzione", è la raccomandazione che affida ai social il presidente della Regione Eugenio Giani. Nello specifico sono previsti cumulati fino a 100-150 millimetri con punte abbondanti di pioggia pari a 50 millimetri l'ora. Nel corso della prima parte di giovedì sono possibili dunque temporali forti e persistenti in lenta estensione dal nord ovest al resto delle zone centro settentrionali.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un miglioramento con l'inizio della prossima settimana ma l'ultima parte di ottobre potrebbe riservare nuovi impulsi perturbati per l'Italia.