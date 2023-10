Maltempo in Toscana, Follonica sott’acqua: pioggia forte e allagamenti

Grosseto, 18 ottobre 2023 – Il maltempo annunciato si affaccia sulla Toscana. Pioggia fortissima ha investito Follonica nel primo pomeriggio di mercoledì 18 ottobre. Rapidamente si sono allagati i sottopassi, con alcune auto in difficoltà.

Allerta meteo in Toscana

Allagato anche il lungomare, mentre si contano danni anche in periferia. I vigili del fuoco sono a lavoro per tamponare i danni e svuotare dall’acqua le zona che sono state colpite. Non si registrano al momento feriti. I vigili del fuoco stanno operando con una squadra del distaccamento di Follonica, una di Grosseto e quattro soccorritori acquatici.

Le zone a rischio

Sono "previsti cumulati di pioggia fino a 100-150 mm con punte abbondanti di 50 mm l'ora” in Toscana a causa del maltempo per il quale la Sala regionale di Protezione civile ha emesso un codice arancio da oggi fino a domani, 19 ottobre, per la l'area nord ovest e per il Valdarno inferiore, e un allerta gialla domani per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. È quanto riporta il bollettino pubblicato su Telegram dal governatore Eugenio Giani che invita a prestare attenzione. “Nel corso della prima parte di giovedì – si legge ancora – possibilità di temporali forti e persistenti in lenta estensione dal nord ovest al resto delle zone centro settentrionali”.

L’invito del Comune

"Tutti i sottopassi della città sono chiusi - si legge nella comunicazione del Comune - , si raccomanda estrema attenzione a tutte e tutti. Non uscite. I mezzi della Protezione Civile sono fuori per l'emergenza. Il Comune di Follonica è in contatto con le dirigenze scolastiche per tenere i bambini e le bambine al sicuro fino al rientro dell'emergenza”. Un'auto è stata sommersa dall'acqua dentro al sottopasso di via Ugo Bassi. Chiusa al traffico anche tutta l'area del centro della città. Sul posto i vigili del fuoco che segnalano criticità ma nessun ferito: una squadra del distaccamento di Follonica, una della sede centrale e quattro soccorritori acquatici stanno partendo dalla centrale per raggiungere la zona di intervento.