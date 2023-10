Allerta meteo, scuole chiuse in Toscana. Ecco dove

Firenze, 18 ottobre 2023 – Allerta meteo arancione in Toscana e scuole chiuse in diversi comuni. La protezione civile regionale l’ha diramata dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani, giovedì 19 ottobre, per temporali forti nelle zone a Nord Ovest, oltre all'allerta gialla nelle zone centro settentrionali e per il resto della giornata.

"Prestiamo massima attenzione", è la raccomandazione che affida ai social il presidente della Regione Eugenio Giani. Nello specifico sono previsti cumulati fino a 100-150 millimetri con punte abbondanti di pioggia pari a 50 millimetri l'ora. Nel corso della prima parte di giovedì sono possibili dunque temporali forti e persistenti in lenta estensione dal nord ovest al resto delle zone centro settentrionali.

Scuole chiuse a Carrara

Sospesa domani l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado di Carrara. Chiusi anche i cimiteri e i parchi pubblici. La sindaca Serena Arrighi ha firmato l'ordinanza in cui si dispone, per la giornata di domani fino a cessata o ridotta allerta meteo, la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, il servizio educativo “Verde Magico” e l'Accademia di Belle Arti. È prevista, inoltre, la chiusura dei cimiteri comunali e dei parchi pubblici cittadini e la sospensione del mercato settimanale in programma a Marina di Carrara.

Livorno prende provvedimenti per l’allerta meteo

A Livorno rimarranno chiuse le scuole e i parchi pubblici a causa dell'allerta arancione per forti piogge diramata dalla Regione Toscana. Con ordinanza dell'amministrazione comunale è disposta la chiusura di scuole e servizi educativi, centri diurni, ludoteche, parchi e cimiteri durante l'allerta arancione (quindi dalla mezzanotte di oggi alle ore 14 di domani, giovedì 19 ottobre)