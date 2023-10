Allerta maltempo in Liguria: temporali forti e raffiche di vento superiori a 100 km/h

La Spezia, 18 ottobre 2023 – Da gialla ad arancione. Si innalza l' allerta meteo in gran parte della Liguria: Arpal ha infatti emanato l'allerta di massimo livello per temporali dalle 21 di questa sera e, al momento, fino alle 7 di domani mattina, 19 ottobre, e in alcune zone fino a pomeriggio inoltrato.

Secondo l’informativa diramata da Arpal questa sera è alta la probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti nella parte centro orientale della regione mentre bassa la probabilità di temporali forti nel versante occidentale. Anche i venti saranno di medio forte intensità.

Domani permangono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti nella fascia centro orientale, forti o organizzati nella zona Sud Ovest, bassa probabilità di temporali forti a Nord Ovest.

Per il 20 ottobre prevista una nuova fase di marcata instabilità con fenomeni diffusi anche a carattere di temporale con alta probabilità di temporali forti su tutte le aree. Venti in aumento fino a burrasca forte su tutte le zone, raffiche superiori a 100 km/h in particolare sui rilievi. Moto ondoso in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense da sud ovest su tutte le coste (periodo fino a 9 secondi).