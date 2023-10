Maltempo in Toscana, ancora incubo nubifragi. Le previsioni per il fine settimana

Firenze, 20 ottobre 2023 – Prosegue su tutta la Toscana e sulla costa spezzina l’allerta meteo per piogge, temporali, forte vento , rischio idraulico e idrogeologico e rischio mareggiate. La Protezione civile toscana ha emesso un nuovo avviso di criticità di colore ‘giallo’ che, per tutta la giornata di oggi, interesserà progressivamente le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno (anche per l’isola di Gorgona), Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Anche auto ribaltate a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito Livorno

Ieri a Livorno, con l’allerta arancio, la situazione è diventata molto critica per la tromba d’aria nella zona sud di Banditella, Antignano e Montenero basso alle 5 del mattino. In particolare a Banditella è stato investito in pieno l’Istituto comprensivo Carducci (asilo, elementari e medie). Il sindaco Luca Salvetti, provvidenzialmente, aveva ordinato la chiusura delle scuole. "Al Carducci è inagibile l’ala dell’asilo perché è andata distrutta la copertura in vetro – ha annunciato la vicesindaca Libera Camici –. Lunedì riapriranno elementari e medie". Le piogge torrenziali (50 millimetri in un’ora) hanno causato l’allagamento di strade, piazze e sottopassi.

A Follonica , dopo la bomba d’acqua, è iniziata la ripulitura di strade e case dal fango. A Spezia, anche oggi, scuole chiuse per ordine del sindaco Peracchini, così come alle Cinque Terre, Sarzana, Castelnuovo Magra. Non esclusi altri comuni.

Le previsioni per il fine settimana del Consorzio Lamma

Venerdì 20 ottobre

Molto nuvoloso con locali piogge in mattinata sul nord-ovest. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle zone centro-settentrionali, piogge più isolate al sud. Venti: forti meridionali su costa, Arcipelago, Appennino e zone collinari centro-meridionali. Rotazione a Libeccio dal pomeriggio e graduale attenuazione soprattutto nell'interno. Mari: molto mossi tendenti ad agitati al largo. Temperature: in ulteriore aumento; valori superiori alle medie.

Sabato 21 ottobre

Nuvoloso con precipitazioni sparse anche temporalesche più frequenti in mattinata sulla costa e nel pomeriggio sulle zone centro-meridionali. Venti: venti di forti di Libeccio sulla costa settentrionale, sull'Appennino e sulle zone sottovento; deboli altrove. Mari: molto mossi i settori a nord dell'Elba, mossi gli altri. Temperature: in calo più sensibile nei valori massimi.

Domenica 22 ottobre

Parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso sulle zone meridionali e sul nord-ovest. Venti: moderati di Libeccio sulla costa settentrionale e localmente sull'Appennino, deboli altrove. Mari: molto mossi in attenuazione. Temperature: in calo le minime, massime stazionarie o in lieve aumento.