Nuova allerta gialla in Toscana. Pasqua con piogge e temporali: le zone interessate

Firenze, 19 aprile 2025 – La riapertura delle strade colpite dalle frane avvenute venerdì scorso, 18 aprile, è al centro dei lavori nelle province di Lucca e Massa Carrara. E’ quanto fa sapere la Regione attraverso una nota. Le circa cinquecento persone rimaste isolate a causa delle interruzioni stradali, si legge ancora, “stanno ricevendo assistenza dalle squadre comunali, e oggi la maggior parte di loro potrà tornare a muoversi liberamente. Questa mattina, l’unità di crisi della protezione civile regionale ha effettuato un collegamento video con tutte le aree interessate per fare il punto della situazione”.

Nei comuni di Pietrasanta, Camaiore e Serravezza, in provincia di Lucca, si contano ancora 428 persone isolate, mentre settanta si trovano nel comune di Montignoso, provincia di Massa Carrara. Con il passare delle ore, si prevede la riapertura della viabilità, sebbene 143 residenti a Pietrasanta potrebbero ancora restare bloccati. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, aveva già dichiarato lo stato di emergenza regionale venerdì e stanziato tre milioni di euro per le operazioni di soccorso e interventi di somma urgenza.

Nuova allerta gialla per Pasqua

Per la giornata odierna, sabato, si nota un miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma per domani, domenica di Pasqua, è previsto un nuovo peggioramento con probabili piogge, rovesci e temporali nelle aree interne, attesi soprattutto nel pomeriggio e nelle zone centro-settentrionali. A causa dei dissesti registrati il 17 e 18 aprile, che rendono vulnerabili alcuni versanti, la Sala operativa regionale ha emesso un allerta meteo con codice giallo per la Lunigiana, la Versilia e i bacini del Serchio e della Lima, dalla Garfagnana fino alla costa.

L'allerta, di tipo idrogeologico e idraulico del reticolo minore, sarà in vigore dalle ore 8 di domenica fino a mezzanotte. Ulteriori dettagli e suggerimenti sui comportamenti da adottare in base al rischio sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo ​​​​​​.