La Lunigiana si sgretola. Sassi e fango nelle strade, viabilità va sott’acqua e famiglie isolate

Lunigiana, 19 aprile 2025 – La nuova ondata di maltempo si è fatta sentire su tutta la Lunigiana, e così amministratori, enti e soprattutto cittadini, si sono trovati, di nuovo, a dover fare i conti con il dissesto idrogeologico. Tra questi troviamo ancora una volta gli abitanti della frazione di Gignago, nel comune di Fosdinovo, che solamente un mese fa si trovavano a subire le stesse difficoltà dovute a una grave frana che aveva bloccato il passaggio in entrata e in uscita dal paese. Allora il comune era intervenuto in somma urgenza incaricando la ditta Belvedere Srl di Rometta, Fivizzano, per operare il prima possibile nella risoluzione del problema.

Il maltempo si è abbattuto sulla Lunigiana

Tuttavia, il versante, che aveva già mostrato tutta la sua fragilità già durante i lavori, che infatti hanno richiesto più tempo del dovuto e, complice anche la pioggia, non sono stati terminati, con la nuova ondata di maltempo è tornato a cedere e così amministrazione e abitanti si ritrovano punto e a capo: i primi con un grave danno da risolvere e i secondi isolati, con la paura di dover vivere in quella situazione ancora a lungo, oltre a temere che possa peggiorare ulteriormente.

A metà giornata di ieri, ancora isolati anche gli abitanti della frazione di Caprognano, sempre nel comune di Fosdinovo, dove i mezzi hanno lavorato per far sì che le sette famiglie interessate dall’interruzione della viabilità potessero tornare entro sera alla normalità. Un’altra frana importante è sotto osservazione nelle vicinanze del borgo di Paghezzana, che sembra si stia muovendo. Quindi, in questi giorni, l’attenzione sul comune di Fosdinovo è davvero alta.

Anche il comune di Comano, con la pioggia che continua a mettere a dura prova i terreni ormai saturi, ha visto l’aggravarsi di alcune fratture sul manto della strada comunale di località Montale. Anche nel comune di Podenzana si è registrato un cedimento sulla provinciale 20. Su tutta la rete stradale lunigianese, poi, si sono verificati crolli di alberi e massi.