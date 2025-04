Frane e allagamenti. Ingenti danni e disagi dalla costa alla montagna

di Angela Maria Fruzzetti

La montagna frana: famiglie isolate a Forno e smottamenti diffusi sul territorio. Sulle Alpi Apuane e sulla costa è piovuto più delle previsioni, con inevitabili effetti sul territorio e in 24 ore sono caduti 170-200 mm si pioggia. A Forno una ventina di famiglie sono state isolate per la giornata a causa di una frana in via dei Gigli, nell’abitato di Ilci, poco sopra il paese. Famiglie in seria difficoltà perché ora sono prive anche dell’approvvigionamento idrico in quanto la frana ha reciso la tubatura dell’acquedotto. Poco più a valle, sempre a Forno, è franato il sentiero della Corna, ormai impraticabile. Il sentiero, che unisce la località Scalette al Pizzo Acuto, sovrasta la strada carrozzabile, messa a rischio dalla caduta massi e dalle frane in continuo movimento. E il governatore Eugenio Giani dichiara l’emergenza regionale: "Abbiamo provveduto subito a dichiarare lo stato d’emergenza regionale che ci permetterà di coprire con 3 milioni di euro le somme urgenze nei singoli comuni".

Le squadre della Protezione civile del Comune, insieme al sindaco Francesco Persiani e le ditte specializzate, hanno lavorato per tutta la giornata di ieri al fine di liberare le strade. Tante le segnalazioni pervenute: interventi per alberi caduti, allagamenti al piano, frane e smottamenti in maniera diffusa. Ad Altagnana una impressionante slavina di è aperta sotto la strada provinciale, Via dei Colli e smottamenti si sono registrati in via delle Scuole. A Casette è stata ripristinata la strada che era bloccata in due punti a causa di frane e canaloni d’acqua. A rischio anche le colline del Candia dove, in via dell’Uva, si registrano due importanti frane che minacciano la viabilità, già compromessa, isolando alcune zone. Il consigliere comunale Pd, Daniele Tarantino ha effettuato dei sopralluoghi in loco: "Casette, Ilci, Altagnana e Candia hanno subito serie conseguenze a causa dell’ondata di maltempo di questi giorni. Come consiglieri comunali, con Giovanna Santi, ci impegneremo per promuovere incontri con i residenti di quelle zone coinvolgendo le amministrazioni, in modo da valutare le modalità necessarie per affrontare il problema del dissesto idrogeologico".

"In queste ore il nostro territorio è, ancora una volta, messo a dura prova dal maltempo - interviene il consigliere regionale, Giacomo Bugliani -. Gli enti locali sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza. La Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza per intervenire a supporto dei territori". Il bollettino del sindaco: "Nelle zone dei Ronchi (via Magliano, via Pisa, via Grosseto) e di Poveromo (via Intercomunale e via Acqua del Campaccio) si sono verificati allagamenti dovuti alla crisi dei sistemi fognari e di drenaggio. Sono in corso interventi da parte della società Gaia. Sono ancora in corso interventi di abbattimento e pulizia in località Tombara, dove sono stati segnalati nuovi smottamenti. Le squadre comunali e i volontari sono al lavoro per valutare e intervenire dove necessario". Arrivano le segnalazioni dei cittadini: "A Poveromo, in via dei Loghi, viene pulito il fosso nella prima parte, quella vicina al viale della Repubblica, ma non quelli verso via Poveromo, pieni di vegetazione e rifiuti, con l’alto rischio di allagamenti come avvenuto nelle ultime ore. In alcuni tratti, poi, sono stati ‘tombati’".