Frane e smottamenti sulle colline. Isolato per ore il borgo di Montigiano: "Ma il territorio ha tenuto bene"

La forte ondata di maltempo che ha sferzato la Versilia tra giovedì e ieri mattina ha presentato il conto anche alle colline dell’entroterra. A Camaiore si registrano diversi disagi in varie parti del territorio, con frane che hanno generato smottamenti, alberi caduti e detriti su strada. I movimenti franosi più importanti si sono registrati sulla via per La Culla (tre episodi), sulla via per Metato, a Casoli (località La Costa), a Buchignano (strada per Agliano), a Pedona (poco dopo Le Rociane e in via Monte Moneta), a Tocigliano (due episodi, in località Di là dall’Acqua e sulla strada di accesso al paese, prima del vecchio mulino) e in via della Polla a Migliano. Altri smottamenti di minore entità punteggiano il territorio comunale, in particolar modo sulle frazioni collinari.

L’ufficio lavori pubblici e la Protezione Civile comunale sono attivi fin dalle prime ore di ieri mattina per mettere in sicurezza tutte le zone interessate, con le ditte incaricate al lavoro per rimuovere pericoli e intralci alla circolazione. Le situazioni di disagio sono state risolte nel pomeriggio di ieri, permettendo la riapertura alla viabilità della strade in cui erano presente detriti o alberi su strada.

"Dopo il maltempo di stanotte (ieri per chi legge; ndr) abbiamo registrato decine di smottamenti e ci siamo subito attivati per far rientrare i disagi – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; siamo in stretto contatto con la Regione per coordinare gli interventi su tutti i comuni versiliesi colpiti. Il nostro è un territorio di sua natura fragile: la situazione è pesantissima".

Protezione Civile schierata anche a Massarosa, dove nella notte tra giovedì e venerdì una frana ha temporaneamente isolato il borgo di Montigiano. Il Comune è intervenuto tempestivamente attivando la ditta incaricatra che ha prontamente ristabilito la viabilità. Due frane si registrano anche sulla provinciale Canipaletti in località Monte Pitoro, dove è stata attivata la Provincia attraverso i vigili del fuoco di Lucca e ripristinata già in nottata la visibilità. Sul territorio, si segnalano anche alcuni allagamenti, in particolare in via Matteotti a Stiava e in via del Rio a Piano di Mommio.

"Il territorio ha sostanzialmente retto – commentano l’assessore alla Protezione Civile Fabio Zinzio e la sindaca Simona Barsotti, che hanno monitorato costantemente la situazione –; anche le zone colpite dall’incendio, località Colle a Bozzano e Polla del Morto hanno tenuto, grazie ai numerosi interventi che in questi mesi abbiamo realizzato con impegno per prevenire al massimo i rischi idrogeologici".