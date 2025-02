Allerta gialla in Toscana: pioggia forte e possibile aumento dei livelli dei fiumi minori

Firenze, 24 febbraio 2025 – Scatta una nuova allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico. La Regione ha diramato l’allerta per tutta la zona centro nord. Possibili dunque rovesci anche forti con ingrossamento eventuale dei corsi d’acqua del reticolo minore.

Le previsioni meteo in Toscana

La perturbazione che in queste ore attraversa la Toscana dunque porta a un allarme di tipo moderato per il maltempo. L’allerta gialla scatta nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio e andrà avanti fino alla prima parte della giornata di martedì 24.

Le zone interessate

La zona della Toscana interessata dall'allerta gialla riguarda l’intera provincia di Massa Carrara e l’intera costa versiliese, pisana e livornese fino a Rosignano Marittimo. Coinvolte anche Pisa e l’intera provincia oltre alla Valdinievole e a parte dell’Empolese Valdelsa con Montaione, Barberino Val d’Elsa, Colle Val d’Elsa.

Le previsioni

Torna dunque la pioggia dopo alcuni giorni di sostanziale tregua del maltempo. Il Lamma spiega che la perturbazione arriva dall’Atlantico. L’inizio di una fase “autunnale” di questo inverno, con tempo umido ma più mite. Un lunedì 24 febbraio che già vede la possibilità di rovesci. Possibili nevicate solo sulle vette dell’Appennino, oltre i 1800 metri di quota. Temperature stazionarie comprese tra 13 e 15 gradi

Non cambia molto martedì 25 febbraio. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con pioggia e venti deboli, mari poco mossi. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno minori.