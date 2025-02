Toscana, ultima settimana di inverno meteorologico: le previsioni

Firenze, 22 febbraio 2025 – Finisce meteorologicamente l’inverno con l’ultima settimana di febbraio, mentre la primavera astronomica comincerà giovedì 20 marzo con l’equinozio. Ecco cosa ci aspetta secondo le previsioni del consorzio Lamma.

Intanto iniziamo con il dire che anche quest’anno l’inverno che va in archivio non è stato decisamente caldo. Un po’ più freddo di quello 2024 sì, del resto l’anno scorso è stato il più caldo della storia della Toscana dal 1955 a oggi, ma comunque molto mite. Come dice Matteo Rossi del Lamma nell’appuntamento streaming settimanale del consorzio: “L’inverno di quest’anno segue la tendenza degli ultimi anni, 1 – 1,2 gradi più della media italiana, l’anno scorso fu +2,3 gradi quindi meno caldo ma intorno alla decima posizione degli inverni più caldi degli ultimi 70 anni”.

Il “grande freddo” in arrivo da est (dove si arriva anche fino a meno venti gradi) non è mai riuscito a sfondare e arrivare da noi. Meno male, dirà qualcuno. E i modelli dicono anche che a marzo probabilmente farà caldo.

Nei prossimi giorni in Toscana: in sintesi, temperature primaverili ma molta pioggia. La perturbazione più intensa è attesa per mercoledì 26 febbraio.

Domenica cielo molto nuvoloso o coperto con possibilità di isolate e deboli piogge o pioviggini. Temperatura in aumento, su valori superiori alla norma. Lunedì ancora cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, più probabili sul centro-nord della regione. Neve solo sulle cime più alte dell'Appennino.

Martedì infine cielo nuvoloso con piogge sparse, più probabili sul nord Toscana. Temperature stazionarie e ancora miti per il periodo, soprattutto in montagna.