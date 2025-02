Boom settimane bianche, Abetone “le prenotazioni volano”

Montagna Pistoiese, 16 febbraio 2025 – Le condizioni climatiche favorevoli spingono il mese di febbraio – il classico appuntamento per la settimana bianca – sulla Montagna pistoiese. La neve caduta anche negli ultimi giorni, e le prossime previsioni che indicano la presenza costante del manto, sostengono il lavoro delle strutture ricettive e di tutto il comparto. Lo dice Confcommercio, dopo aver ascoltato direttamente le attività associate in quota.

«Il meteo – spiega Pamela Ceccarelli, dell’albergo Sichi – ci consente di programmare con fiducia la chiusura di febbraio, perché grazie alla neve la presenza sciistica è costante. Inoltre, ci sono i musei aperti ed i borghi storici da visitare. Chi viene qua, solitamente per lo spazio di due-tre giorni, può prepararsi a vivere un’esperienza davvero completa». Anche per Federica Sogner, dell’albergo Regina, le prospettive sono buone: «Abbiamo prenotazioni per settimane bianche da metà febbraio in avanti, con clientela prevalentemente straniera e affezionata. Stiamo lavorando bene anche con i clienti storici italiani, che invece prediligono il weekend, dai due ai quattro giorni. La richiesta c’è».

La presenza di stranieri è confermata da Valentina Santi, della Casina di Abetone: “Febbraio è cominciato bene grazie alla discreta nevicata arrivata. Gli alberghi registrano in generale un buon afflusso di clienti stranieri e noi, in particolare, accoglieremo a breve gruppi di inglesi. Attendiamo altre nevicate e restiamo fiduciosi anche per il mese di marzo». «Le condizioni eccezionali della neve – conclude con ottimismo Rolando Galli, presidente del Consorzio APM – e le previsioni di bel tempo, con temperature fredde per i prossimi giorni, ci fanno prevedere un afflusso notevole per questo periodo».