Meteo Toscana, dopo pioggia e neve ora il vento forte: traghetti a singhiozzo per le isole

Firenze, 15 febbraio 2025 – E’ il vento forte a caratterizzare il meteo in Toscana in questo sabato 15 febbraio, giorno di San Faustino. Forti raffiche da nord spazzano la regione, rendendo la vita difficile nell’Arcipelago toscano. I traghetti per le isole infatti, visto il mare in tempesta, andranno a singhiozzo un po’ per tutta la giornata.

Collegamenti difficili sia con l’Isola del Giglio che con l’Isola d’Elba, entrambe tra l’altro colpite dalla pioggia violentissima degli ultimi giorni con danni per entrambe: alberi sradicati e strade allagate al Campese, mentre a Portoferraio un vero e proprio alluvione ha causato gravi danni a imprese e famiglie.

Difficoltà per i traghetti

Approfondendo i disagi per i collegamenti con le isole, il servizio regionale di infomobilità Muoversi in Toscana segnala che il traghetto delle 12.20 Piombino-Cavo-Portoferraio è stato cancellato. Così come il traghetto per l’Isola del Giglio da Porto Santo Stefano delle 9. Il consiglio ai passeggeri è quello di rivolgersi alle compagnie per avere un panorama delle partenze in giornata.

Sci, tanta gente sulle piste

Il tempo in tutta la Toscana è soleggiato. Le webcam dell’Abetone mostrano un tempo sereno sulle piste, anche se persiste anche qui il forte vento. Questo non ha certamente scoraggiato gli appassionati dello sci, che in questo weekend si sono riversati in massa nelle stazioni sciistiche. Tanta gente appunto all’Abetone, con impianti aperti e la voglia di godersi una bella giornata sulla neve.

La neve in Toscana di venerdì 15 febbraio: le foto

Le previsioni

Nei prossimi giorni non ci si attendono particolari capricci del meteo. Domenica 16 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Toscana con addensamenti e aumento della nuvolosità in serata nella zona sud ovest della regione. Cieli sereni secondo il Lamma Toscana anche a inizio settimana, con temperature minime in calo e possibilità di gelate di prima mattina.

Allerta meteo

In questo sabato 15 febbraio sulla Toscana c’è una doppia allerta: una è gialla per il vento e riguarda la fascia centrale della regione. Un’altra invece è per neve e riguarda l’Appennino nelle province di Firenze e Arezzo e l’estremo lembo sud est della provincia di Grosseto. Qui potrebbero comparire fiocchi bianchi.