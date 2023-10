Maltempo Toscana, allerta gialla per giovedì 26 ottobre a nord-ovest

Firenze, 25 ottobre 2023 – Ancora maltempo in Toscana nelle prossime ore, con piogge sparse più insistenti sulle zone settentrionali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico, con validità dalle 14 fino alla mezzanotte di giovedì 26 ottobre, per le zone a nord-ovest della regione, in particolare Lunigiana, riviera apuo-versiliese, Garfagnana, Montagna Pistoiese.

Ecco i comuni che rientrano nella zona di allerta gialla per giovedì:

Abetone Cutigliano (PT)

Aulla (MS)

Bagni di Lucca (LU)

Bagnone (MS)

Barga (LU)

Borgo a Mozzano (LU)

Buggiano (PT)

Camaiore (LU)

Camporgiano (LU)

Careggine (LU)

Carrara (MS)

Casola in Lunigiana (MS)

Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Castiglione di Garfagnana (LU)

Comano (MS)

Coreglia Antelminelli (LU)

Fabbriche di Vergemoli (LU)

Filattiera (MS)

Fivizzano (MS)

Forte dei Marmi (LU)

Fosciandora (LU)

Fosdinovo (MS)

Gallicano (LU)

Licciana Nardi (MS)

Lucca (LU)

Marliana (PT)

Massa (MS)

Massa e Cozzile (PT)

Massarosa (LU)

Minucciano (LU)

Molazzana (LU)

Montecatini-Terme (PT)

Montignoso (MS)

Mulazzo (MS)

Pescaglia (LU)

Pescia (PT)

Piazza al Serchio (LU)

Pietrasanta (LU)

Pieve Fosciana (LU)

Podenzana (MS)

Pontremoli (MS)

San Giuliano Terme (PI)

San Marcello Piteglio (PT)

San Romano in Garfagnana (LU)

Seravezza (LU)

Sillano Giuncugnano (LU)

Stazzema (LU)

Tresana (MS)

Uzzano (PT)

Vagli Sotto (LU)

Vecchiano (PI)

Viareggio (LU)

Villa Basilica (LU)

Villa Collemandina (LU)

Villafranca in Lunigiana (MS)

Zeri (MS)

C’è anche un’allerta gialla per mareggiate, con validità dalla mezzanotte fino alle 15 sempre di giovedì per il tratto di costa a nord fino alla foce dell’Arno.

Per la giornata di mercoledì previsti occasionali temporali sulle zone settentrionali, nel pomeriggio-sera. Il vento, oggi, sarà localmente forte di Libeccio sul litorale centro-settentrionale e sui crinali appenninici e relative zone sottovento, con raffiche fino a 50-70 km/h. Mari molto mossi.

Giovedì, possibili rovesci e isolati temporali dal pomeriggio sulle zone nord-occidentali. Vento di libeccio forte o di burrasca sulla costa settentrionale (60-70 km/h), localmente di burrasca forte (70-80 km/h) sui crinali appenninici e zone sottovento. Mari molto mossi o localmente agitati a nord di Capraia, mossi o molto mossi a sud.