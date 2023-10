Maltempo a Stazzema, il bilancio: alberi caduti, frane e strade chiuse

Viareggio, 25 ottobre 2023 - Il maltempo ha provocato diversi danni in alta Versilia. Secondo il bilancio diffuso dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona ci sono strade interrotte per alberi caduti e frane.

In particolare, la via provinciale di Arni, in prossimità della galleria del Cipollaio (lato entroterra) è stata chiusa per caduta sassi durante la notte. Gli operatori della Provincia di Lucca stanno lavorando con una ditta incaricata per riaprire in sicurezza la viabilità. Sulla strada comunale in località la Costa (Terrinca) un albero caduto a terra ha poi occupato la carreggiata interrompendo il transito: rintracciato il proprietario del terreno dove ha ceduto la pianta: si dovrà adoperare per rimuoverla. La strada è stata poi riaperta in tarda mattinata.

La strada provinciale per Stazzema capoluogo era stata interrotta dalle 6.30 circa di questa mattina per la caduta di un altro albero sulla carreggiata: la Provincia di Lucca ha rimosso la pianta. Si sono poi verificati lievi smottamenti su diverse parti del territorio: sono di piccola entità e in giornata i disagi che hanno causato dovrebbero essere risolti