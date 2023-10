Il maltempo flagella Viareggio e la Versilia: sottopassi allagati, piante e cornicioni caduti

Viareggio (Lucca), 24 ottobre 2023 – Il maltempo colpisce la costa. La pioggia caduta per tutta la giornata a Viareggio e in tutta la Versilia ha creato alcuni disagi costringendo i vigili del fuoco ad effettuare diversi interventi. Si sono registrati alcuni sottopassi allagati e diversi cornicioni di abitazioni e piante cadute.

In un cantiere in Darsena, a causa del vento, un'impalcatura è venuta giù: per fortuna non ci sono stati feriti. In pineta di Ponente un grosso pino si è abbattuto sul laghetto dei cigni e, in città, alcune palme sono cadute. Alcune piante giù anche nell'entroterra di Camaiore, lungo la strada che porta a Pedona.

A Pietrasanta, al momento, non si registrano gravi criticità, fanno sapere dal Comune. Si sono prodotti piccoli smottamenti su alcuni versanti collinari, subito individuati grazie al monitoraggio delle squadre messe a disposizione dalle associazioni di protezione civile che hanno operato in collegamento costante con i tecnici degli uffici comunali. Sono state inoltre attivate le pompe di sollevamento nei sottopassi (quello Avis è rimasto chiuso al transito per pochi minuti) e nei punti più a rischio allagamento della rete viaria cittadina