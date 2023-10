E’ allerta meteo arancione in Toscana, temporali forti: ecco le zone

Firenze, 23 ottobre 2023 – Un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti che interesserà quasi tutta la Toscana. E’ quella che è stata diramata dalla Regione per martedì 24 ottobre.

Allerta meteo arancione in Toscana per la giornata di martedì 24 ottobre

E sarà strettissimo il monitoraggio della Protezione Civile per quella che si annuncia come una perturbazione forte, che ha appunto portato la Regione ad innalzare ad arancione l’allarme su una scala di tre disponibili.

Dove pioverà

Ci si attendono piogge forti soprattutto sulla parte centro-nord della Toscana, mentre per la parte sud l’allerta sarà gialla.

Quando è l’allerta

Come spiega il presidente della Regione Eugenio Giani, il momento clou della perturbazione dovrebbe essere tra le 9 e le 15 di martedì 24 ottobre. Dalla serata di lunedì i temporali interesseranno il nord ovest della regione, per estendersi in mattinata sul litorale e sul resto della Toscana.

Allerta gialla

Il sud della Toscana (la fascia tra la zona sud della provincia di Grosseto e la zona sud della provincia di Arezzo, sarà invece interessata da un’allerta gialla per rischio idraulico.

Le notizie de La Nazione di Firenze su Whatsapp. Iscritivi gratuitamente al canale